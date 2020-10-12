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Xiaomi Redmi Note 8T получит глобальную и российскую стабильную прошивку MIUI 12 до конца октября

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Компания Xiaomi известна тем, что даже старые смартфоны обновляет до новых версий программного обеспечения. Однако, с каждым новым поколением длительность официальной поддержки постепенно начинает сокращаться. MIUI 12 с операционной системой Android 10 может стать последним масштабным апдейтом для нескольких очень популярных моделей производителя из Пекина, включая бестселлер Xiaomi Redmi Note 8T.

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Смартфон является чуть улучшенным вариантом Redmi Note 8. Главное улучшение заключается в том, что герой заметки в отличие от стандартного издания восьмой серии может похвастаться поддержкой Near Field Communication. В своё время он был самым доступным решением китайской компании с чипом NFC под капотом. Стоимость на старте продаж в Европе составила 179-249 евро, а в России – 13 990-17 990 рублей в зависимости от модификации. Оных предусмотрено три – 3/32 ГБ, 4/64 ГБ и 4/128 ГБ.

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В продажу модель поступила с операционной системой Android 9.0 Pie, которая на старте продаж дополнялась прошивкой MIUI 10. Со временем смартфон получил программное обеспечение MIUI 11, на базе которого он работает и по сей день. Как стало известно, до конца текущего месяца Xiaomi Redmi Note 8T будет обновлён до MIUI 12. В основу прошивки будет заложена операционная система Android 10. В то же время Android 11 мы точно не увидим.

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Китайская компания сообщила, что до конца октября ожидается релиз стабильной глобальной, европейской и российской версий проприетарной надстройки. Апдейт будет рассылаться «по воздуху». Как обычно, мы подготовим отдельную заметку, когда появится возможность скачать архив с файлами для установки вручную через режим восстановления.

А пока напомним, что Redmi Note 8T оборудован чипсетом Snapdragon 665 и работает от аккумуляторной батареи на 4000 мА*ч с 18-ваттной зарядкой по проводу. В смартфоне установлена панель IPS формата Full HD+ с каплевидным вырезом под 13-мегапиксельную фронтальную камеру. Диагональ составляет 6,3 дюйма. Всё это перенесли прямиком с Redmi Note 7, чтобы лишний раз не заморачиваться.

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На тыльной стороне модели обосновался сканер отпечатков пальцев. Там он составляет компанию основной камере на базе Quad-модуля. Разрешение составило 48 Мп +8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Сейчас в «Ситилинк» купить Xiaomi Redmi Note 8T можно в любой из трёх модификаций. Однако, после длительных скидок стоимость вернулась к начальной отметке. Другими словами, вариант с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти обойдётся в 13 990 рублей. За версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ отдать придётся на 2 000 рублей больше. А цена варианта 4/128 ГБ составляет 17 990 рублей.

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