Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Samsung в конце лета представила свой основной флагман второй половины 2020 года. Он называется Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Ещё в прошлом году ходили слухи, что модели десятой серии станут последними представителями линейки. Сейчас то же самое говорят о новом поколении. Но как бы там ни было, Ultra-флагман производителя из Поднебесной рекордно подешевел в официальной российской рознице.

реклама

Стоимость смартфона в начальной модификации впервые опустилась ниже отметки 90 000 рублей. Правда, лишь на 10 рублей. В «Ситилинк» купить Samsung Galaxy Note 20 Ultra можно за 89 990 рублей при рекомендованной цене 99 990 рублей. За эти деньги он предлагает накопитель вместимостью 256 ГБ. Ранее в «Регард» цена флагмана падала до 91 000 рублей. В топовой комплектации смартфон оснастили 512 ГБ постоянной памяти. Официальная стоимость в «Ситилинк» снижена со 119 990 рублей до 109 990 рублей.

анонсы и реклама МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке 2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде 2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Новинка является первым в мире девайсом, защиту внутренностей которого обеспечивает новое стекло Gorilla Glass Victus. Водонепроницаемый корпус (IP68) имеет габаритные размеры 164,8 x 77,2 x 8,1 мм. Весит устройство более 200 граммов. Южнокорейская компания уже давно отказалась от разъёма для наушников, но одно отверстие в корпусе всё же имеется. В нём хранится фирменное электронное перо S Pen с 9-мс задержкой и поддержкой Bluetooth.

реклама

Samsung Galaxy Note 20 Ultra оборудовали Dynamic AMOLED матрицей с частотой обновления 120 Гц, которая может похвастаться поддержкой расширенного динамического диапазона. Дисплей имеет встроенный дактилоскопический сенсор и разрешение 3088 точек по большей стороне. Плотность пикселей – почти 500 ppi. Диагональ экрана составила 6,9 дюйма.

Аппаратная платформа строится вокруг 7-нанометрового процессора Exynos 990. По всей видимости, это последняя флагманская однокристальная система компании, которая выполняется по этой технологии. Уже Samsung анонсировала 5-нм чипсет Exynos 1080, который заменит на рынке чип Exynos 980. А это означает, что скоро мы увидим и преемницу системы-на-чипе Exynos 990, которая будет выполняться по нормам 5-нанометрового технологического процесса.

реклама

Samsung Galaxy Note 20 Ultra вне зависимости от комплектации несёт на борту 12 ГБ оперативной памяти. Обеспечение питания лежит на плечах встроенного аккумулятора, который имеет зарядную ёмкость 4500 мА*ч и поддерживает проводную/беспроводную подзарядку мощностью 25 Вт / 15 Вт соответственно. Смартфон получил стереофонические динамики, NFC, поддержку стандарта Wi-Fi 6 и адаптер Bluetooth 5. Модель можно подключать к телевизорам и мониторам беспроводным способом. Для этого предусмотрена поддержка Samsung Wireless DeX.

реклама

Основная камера построена на базе трёх наиболее необходимых модулей. Разрешение главного составляет 108 Мп, а ультраширокоугольного – 12 Мп. В телеобъективе тоже используется 12-мегапиксельная матрица. Перископная конструкция блока позволяет получать 5-кратное оптическое приближение по отношению к 108-Мп камере Также отметим 50-кратный гибридный зум, оптостаб и лазерную/фазовую автофокусировку. Разрешение фронталки составило 10 Мп. Обе камеры в смартфоне могут снимать видео в 4K с частотой 60 FPS. Тыльная камера ещё обзавелась поддержкой 8K Ultra HD.