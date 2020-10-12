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Samsung Galaxy Note 20 Ultra рекордно подешевел – Exynos 990, до 512 ГБ памяти, аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч, 108-Мп камера и NFC по самой низкой цене

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Компания Samsung в конце лета представила свой основной флагман второй половины 2020 года. Он называется Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Ещё в прошлом году ходили слухи, что модели десятой серии станут последними представителями линейки. Сейчас то же самое говорят о новом поколении. Но как бы там ни было, Ultra-флагман производителя из Поднебесной рекордно подешевел в официальной российской рознице.

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Стоимость смартфона в начальной модификации впервые опустилась ниже отметки 90 000 рублей. Правда, лишь на 10 рублей. В «Ситилинк» купить Samsung Galaxy Note 20 Ultra можно за 89 990 рублей при рекомендованной цене 99 990 рублей. За эти деньги он предлагает накопитель вместимостью 256 ГБ. Ранее в «Регард» цена флагмана падала до 91 000 рублей. В топовой комплектации смартфон оснастили 512 ГБ постоянной памяти. Официальная стоимость в «Ситилинк» снижена со 119 990 рублей до 109 990 рублей.

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Новинка является первым в мире девайсом, защиту внутренностей которого обеспечивает новое стекло Gorilla Glass Victus. Водонепроницаемый корпус (IP68) имеет габаритные размеры 164,8 x 77,2 x 8,1 мм. Весит устройство более 200 граммов. Южнокорейская компания уже давно отказалась от разъёма для наушников, но одно отверстие в корпусе всё же имеется. В нём хранится фирменное электронное перо S Pen с 9-мс задержкой и поддержкой Bluetooth.

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Samsung Galaxy Note 20 Ultra оборудовали Dynamic AMOLED матрицей с частотой обновления 120 Гц, которая может похвастаться поддержкой расширенного динамического диапазона. Дисплей имеет встроенный дактилоскопический сенсор и разрешение 3088 точек по большей стороне. Плотность пикселей – почти 500 ppi. Диагональ экрана составила 6,9 дюйма.

Аппаратная платформа строится вокруг 7-нанометрового процессора Exynos 990. По всей видимости, это последняя флагманская однокристальная система компании, которая выполняется по этой технологии. Уже Samsung анонсировала 5-нм чипсет Exynos 1080, который заменит на рынке чип Exynos 980. А это означает, что скоро мы увидим и преемницу системы-на-чипе Exynos 990, которая будет выполняться по нормам 5-нанометрового технологического процесса.

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Samsung Galaxy Note 20 Ultra вне зависимости от комплектации несёт на борту 12 ГБ оперативной памяти. Обеспечение питания лежит на плечах встроенного аккумулятора, который имеет зарядную ёмкость 4500 мА*ч и поддерживает проводную/беспроводную подзарядку мощностью 25 Вт / 15 Вт соответственно. Смартфон получил стереофонические динамики, NFC, поддержку стандарта Wi-Fi 6 и адаптер Bluetooth 5. Модель можно подключать к телевизорам и мониторам беспроводным способом. Для этого предусмотрена поддержка Samsung Wireless DeX.

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Основная камера построена на базе трёх наиболее необходимых модулей. Разрешение главного составляет 108 Мп, а ультраширокоугольного – 12 Мп. В телеобъективе тоже используется 12-мегапиксельная матрица. Перископная конструкция блока позволяет получать 5-кратное оптическое приближение по отношению к 108-Мп камере Также отметим 50-кратный гибридный зум, оптостаб и лазерную/фазовую автофокусировку. Разрешение фронталки составило 10 Мп. Обе камеры в смартфоне могут снимать видео в 4K с частотой 60 FPS. Тыльная камера ещё обзавелась поддержкой 8K Ultra HD.

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