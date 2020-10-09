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Популярный смартфон Xiaomi Pocophone F1 2018 года получил глобальную прошивку MIUI 12 Stable

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Компания Xiaomi постепенно начинает выходить из каникул, связанных с 71-й годовщиной с момента образования Китайской Народной Республикой. В начале октября производитель не представлял никаких смартфонов и практически не выпускал обновлений программного обеспечения для своих устройств. Но сейчас один из самых популярных девайсов 2018 года обзавёлся прошивкой MIUI 12 Stable. Причём речь идёт о глобальной версии программного обеспечения. Смартфон называется Pocophone F1.

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Бренд POCO стал независимым совсем недавно, хотя первый аппарат был анонсирован более двух лет назад, в середине августа 2018 года. Им оказался именно герой заметки. MIUI 12 с операционной системой Android 10 может стать последним крупным обновлением для смартфона. Небольшие шансы на MIUI 13 всё же есть, учитывая то, что MIUI 12 получило несколько моделей трёхлетней давности, а вот одиннадцатую ревизию ОС от Google точно ждать не стоит.

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Pocophone F1 впервые получил стабильную глобальную прошивку MIUI 12 ещё несколько недель назад. Она стала доступна для ограниченного количества пользователей. Новая сборка проходит под номером v12.0.2.0.QEJMIXM. «По воздуху» она тоже придёт далеко не на все смартфоны. Однако, при желании вы можете установить обновление вручную через родной режим восстановления. Архив для установки можно скачать по этой ссылке.

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Стоит отметить, что под брендом POCO было анонсировано восемь смартфонов. За исключением героя заметки все были представлены в 2020 году. Так, зимой появился POCO X2, в мае – POCO F2 Pro, в середине лета вышел POCO M2 Pro, а осенью появились POCO M2, POCO C3, POCO X3 и POCO X3 NFC.

При этом дуэт POCO X3 и Pocophone F1 – единственные оригинальные модели. Все остальные устройства – переименованные версии уже существующих телефонов Redmi. Связано это с тем, что POCO пока не имеет ресурсов для того, чтобы постоянно выпускать уникальные смартфоны. Заметим, что по похожему пути когда-то шла компания OnePlus, флагманы которой были практически точными копиями некоторых моделей OPPO.

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Что касается Pocophone F1, он оборудован 10-нанометровым процессором Snapdragon 845, который в топовой модификации работает с 8 ГБ оперативной памяти. Вместимость накопителя в максимальной конфигурации составила 256 ГБ. Помимо флагманской на момент премьеры аппаратной платформы модель могла похвастаться эффективным охлаждением, разъёмом для наушников, стереофоническими динамиками и аккумулятором ёмкостью 4000 мА*ч.

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Смартфон получил поддержку съёмки видео в 4K UHD, но без электронной стабилизации изображения. Разрешение основной камеры составило 12 Мп + 5 Мп, а фронтальной – 20 Мп. На момент анонса девайс имел ряд проблем программного характера, которые проявлялись, например, в невозможности воспроизводить HD-видео в стриминговых сервисах и в вылетах некоторых игр. Всё это китайская компания со временем устранила апдейтами прошивки.

Дисплей в Pocophone F1 построен на базе Full HD+ матрицы, которая выполняется по технологии IPS. Несмотря на широкий вырез системой Face ID смартфон не обзавёлся, хотя в 2018 году некоторые флагманы Xiaomi получили поддержку трёхмерного сканирования лица. Например, Xiaomi Mi 8 Pro. Сканер отпечатков пальцев обосновался на тыльной панели. Одним из недостатков стало отсутствие чипа NFC.

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