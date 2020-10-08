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Компания Nubia несколько лет назад стала независимым брендом и сосредоточилась на производстве смартфонов флагманского уровня. В её ассортименте есть несколько необычных моделей с дополнительным дисплеем на тыльной стороне, но всё же производитель сконцентрирован на выпуске геймерских телефонов. Один из них некоторое время был в самым доступным в России смартфоном на процессоре Snapdragon 865. Речь идёт о Nubia Red Magic 5G.

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В марте флагман был анонсирован в Китае, а во второй половине июня он добрался до российского рынка. В базовой модификации смартфон предлагает пользователям накопитель ёмкостью 128 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти. Цена на старте продаж составила 62 690 рублей. Сейчас в «Ситилинк» купить модель можно за 53 490 рублей.

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В топовой конфигурации Nubia Red Magic 5G несёт на борту вдвое больше постоянной памяти и 12 ГБ оперативки. Сейчас смартфон в «Ситилинк» стоит 61 990 рублей, т.е. сразу на 10 000 рублей дешевле, чем на старте продаж. На AliExpress просят 50 000 рублей (645 долларов). В начале заметки мы упоминали, что «красная магия» нового поколения была самым доступным решением на российском рынке на процессоре Snapdragon 865. Так продолжалось до премьеры POCO F2 Pro стоимостью 49 990 рублей за модификацию 8/256 ГБ.

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Главная особенность Red Magic 5G – активное охлаждение. Внутри корпуса установлен компактный аккумулятор, который может снизить нагрев процессора на несколько градусов. За питание отвечает аккумулятор на 4500 мА*ч. Батарею можно подзарядить за 40 минут до 100% за счёт поддержки 55-ваттной проводной зарядки.

Смартфон оснащён дисплеем AMOLED с частотой обновления 144 Гц. Диагональ составляет 6,65 дюйма, а разрешение – 1080p по нижней стороне. Плотность точек – 388 ppi. В экран интегрирован сканер отпечатков пальцев, а вырез отсутствует. Тыльную панель украшает длинная полоска с подсветкой RGB.

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Над камерами китайские разработчики не стали заморачиваться. Сзади установлены 64-мегапиксельный датчик изображения, ультраширокоугольный модуль на 8 Мп и 2-Мп сенсор для макросъёмки. Снимать видео при этом можно в формате 8K Ultra HD с частотой 30 FPS. Разрешение камеры для селфи составило 8 Мп. Она поддерживает распознавание лиц.

Nubia Red Magic 5G оснастили адаптером Wi-Fi с поддержкой частоты 5,8 ГГц. Также модель получила разъём для наушников, USB Type-C, GPS, Bluetooth 5.1 и стереофонические динамики. Каркас геймерского смартфона сделан из алюминия, а спереди и сзади используются панели Gorilla Glass неизвестного поколения. На торце установлены сенсорные триггеры для расширения управления в играх. Это одна из фишек многих современных игровых телефонов.

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Недостатки у смартфона тоже есть. Например, одной из ключевых особенностей телефона является 144-герцовая панель, но далеко не все игры поддерживают такую частоту обновления изображения. Высоким уровнем автономности Red Magic 5G тоже похвастаться не может, несмотря на наличие аккумуляторной батареи ёмкостью 4500 мА*ч.