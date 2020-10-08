Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Huawei в сентябре прошлого года представила первые флагманские смартфоны, которые сразу из коробки предлагают проприетарное программного обеспечение Huawei Mobile Services вместо Google Mobile Services. Одна из моделей называется Huawei Mate 30 Pro.

реклама

Она появилась на рынке в модификации с поддержкой мобильных сетей пятого поколения с ценником 1290 долларов (1099 евро). Спустя год стоимость упала на 600 долларов. На AliExpress купить смартфон можно за 690 долларов. За эти деньги флагман пока ещё текущего поколения предлагает пользователям накопитель вместимостью 256 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти.

анонсы и реклама МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке 2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде 2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Одной из особенностей Huawei Mate 30 Pro является так называемый «экран-водопад». Он имеет разрешение 1176 x 2400 точек, пропорции 18,5 к 9, широкий вырез и диагональ 6,53 дюйма. В дисплей встроен оптический сенсор для сканирования отпечатков пальцев. Плотность точек составляет почти 410 пикселей на дюйм. Экран занимает 94,1% лицевой панели смартфона. Защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass шестого поколения.

реклама

Дисплей построен на базе матрицы OLED с поддержкой расширенного динамического диапазона. В связи с тем, что матрица заходит на боковые торцы, производитель отказался от физических клавиш управления громкостью, а кнопка питания сместилась к тыльной грани. Разъёма для наушников в смартфоне тоже нет, но уже по иной причине. Зато модель может похвастаться защитой от воды в соответствии с требованиями стандарта IP68.

Версия 4G работает под управлением однокристальной системы Kirin 990. Она выполняется по технологии 7-нм и работает на частоте до 2,86 ГГц. За графику отвечает ускоритель Mali-G76 MP16. Ёмкость комплектного аккумулятора составила 4500 мА*ч. Батарея имеет зарядку по проводу и беспроводным путём. Мощность составляет 40 Вт и 27 Вт соответственно.

реклама

Помимо установленного под дисплеем сканера отпечатков пальцев Huawei Mate 30 Pro может похвастаться системой Face ID. Сенсоры для трёхмерного сканирования лица установлены в широком вырезе в стиле смартфонов Apple. Заметим, что Face ID практически не встречается в устройствах на базе операционной системы Android. К слову, герой заметки работает на Android 10 с прошивкой EMUI 10.1, а в Китае компания начинает тестирование EMUI 11 с Android 11, подготавливая параллельно фирменную операционную систему HarmonyOS. Она придётся на смену ОС от Google.

реклама

Основная камера представлена тремя оптическими модулями и сенсором ToF. Разрешение главного и ультраширокоугольного модулей составило 40 Мп. При этом сенсоры используются разные – 1/1,7” и 1/1,54” соответственно. Несмотря на то, что в ассортименте китайской компании уже был смартфон с перископным телеобъективом, модель Mate 30 Pro получила более скромный телевик на 8 Мп с 3-кратным оптическим зумом. Также отметим оптическую стабилизацию, фазовый автофокус и возможность снимать видео в 4K UHD при 60 к/сек. Во всех модулях используется оптика от Leica Camera.

Во фронтальной камере установлен 32-мегапиксельный датчик изображения. Из прочих параметров стоит отметить Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, NFC и инфракрасный излучатель. Стереодинамики отсутствуют. В завершение добавим, что после анонса Huawei Mate 30 Pro пользователи имели возможность установить вручную сервисы Google. Не рабочей оставалась лишь технология Google Pay, но при большом желании эту проблему можно было исправить. Со временем китайская компания «прикрыла лавочку».