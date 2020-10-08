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Компания Xiaomi в прошлом году выпустила смартфон, который на момент премьеры был самым доступным в мире решением, предлагающим пользователям 48-мегапиксельную основную камеру, дополненную ещё тремя модулями. Речь идёт о модели Redmi Note 8, которая является самым продаваемым телефоном на базе операционной системы первой половины 2020 года.

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Спустя 13 месяцев после старта продаж смартфона на глобальном рынке его стоимость в модификации с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской памяти упала на 80 долларов. Если в продаже модель появилась по цене порядка 240 долларов, то сейчас купить Xiaomi Redmi Note 8 на AliExpress можно за относительно скромные 160 долларов. По ссылке, указанной в предыдущем предложении, вы можете заказать устройство в чёрной и синей расцветках. На момент написания заметки суммарно в наличии оставалось лишь 7 девайсов.

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В России официально смартфон не продаётся, но зато на рынке есть версия Redmi Note 8T. Она вышла спустя примерно полтора месяца после анонса стандартного издания и отличается от оного наличием чипа NFC. Сейчас модель в магазине «Ситилинк» доступна в модификациях 3/32 ГБ, 4/64 ГБ и 4/128 ГБ по официальной цене 12 340 рублей (160 долларов), 14 300 рублей (185 долларов) и 15 430 рублей (200 долларов) соответственно. Отметим, что по сравнению со стартом продаж стоимость каждой конфигурации упала примерно на 1 700 рублей (22 доллара).

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Напомним, что Xiaomi Redmi Note 8 оснащён довольно скромным мобильным процессором Snapdragon 665. Он выполняется по нормам 11-нанометровой технологии, работает на частоте до 2,0 ГГц и располагает графическим контроллером Adreno 610. Ёмкость комплектной батареи составила 4000 мА*ч. Смартфон обзавёлся портом USB Type-C и поддержкой 18-ваттной подзарядки.

Основная камера представлена четырёхмодульным блоком, в котором в столбик расположились главный модуль на 48 Мп, ультраширокоугольный на 8 Мп и пара сенсоров с 2-мегапиксельным разрешением. Вместе с камерой на тыльной стороне обосновался биометрический сенсор. На торцах установлены выход под наушники, ИК-порт, решётка мультимедийного динамика.

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Спереди находится дисплей IPS с каплевидным вырезом для фронтальной 13-мегапиксельной селфи-камеры. Экран построен на базе Full HD+ матрицы размером 6,3 дюйма по диагонали. Дисплей защищён стеклом Gorilla Glass 5. Каркас девайса изготовлен из пластика. Габариты корпуса составили 158,3 x 75,3 x 8,4 мм, а вес – 190 граммов.

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Под капотом Xiaomi Redmi Note 8 есть Bluetooth 4.2, Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц, независимый слот под карту памяти и FM-тюнер. В продаже смартфон появился с операционной системой Android 9.0 и оболочкой MIUI 10. В Китае модель работает на базе MIUI 12 с десятой ревизией ОС от Google. Выход обновления для глобальной версии смартфона ожидается через несколько недель.