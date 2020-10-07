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POCO X3 NFC ворвался на рынок в начале осени этого года. На старте продаж компания предлагала новинку со скидкой, что сделало её намного привлекательнее и чуть дешевле, чем Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Спустя месяц смартфон добрался до России. Причём в течение нескольких дней первые покупатели смогут приобрести топовую модификацию по самой низкой цене в мире.

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В России на данный момент продаётся исключительно максимальная конфигурация, в которой пользователи получают накопитель ёмкостью 126 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти. На глобальном рынке цена смартфона составила 269 евро или примерно 315 долларов. В сентябре цена была снижена до 250 долларов. В конце прошлого месяца в рамках очередной распродажи на AliExpress модель предлагалась примерно за 240 долларов.

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В России цена новинки в комплектации 6/128 ГБ составила 21 990 рублей или 280 долларов. Однако, до 9 октября купить Xiaomi POCO X3 NFC на AliExpress можно за 18 990 рублей или 235 долларов с промокодом POCO1500. Это минимальная цена на смартфон за всё время с начала продаж. С 10 по 14 октября включительно модель не будет продаваться. 15 октября к покупке станет доступна версия с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ пользовательской памяти по цене 19 990 рублей (255 долларов), а стоимость конфигурации 6/128 ГБ будет повышена до 21 990 рублей. Заметим, что на международной арене вариант 6/64 ГБ оценили в 229 евро или 270 долларов.

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Напомним, что POCO X3 NFC является единственным смартфоном китайской компании, который может похвастаться защитой от капель воды по стандарту IP53. Рамка сделана из алюминия, задник оформлен пластиком, а спереди установлено пятое поколение стекла Gorilla Glass 5. Оно прикрывает дисплей IPS LCD диагональю 6,67 дюйма формата Full HD+. Экран сентябрьской новинки поддерживает расширенный динамический диапазон и частоту обновления изображения 120 Гц.

В основу смартфона положена новая 8-нанометровая однокристальная система Qualcomm SD732. Она получила ядра Kryo 470 Gold и Silver с частотой 1,8-2,3 ГГц, а также графический ускоритель Adreno 618. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 5160 мА*ч. Батарея получила поддержку 33-ваттной зарядки по проводу через порт USB Type-C.

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Xiaomi POCO X3 NFC оборудовали четырёхмодульной тыльной камерой без зум-объектива. Она имеет разрешение 64 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп и поддерживает съёмку видео в 4K UHD при 30 к/сек. Для любителей делать селфи предусмотрена одинарная фронтальная камера, которая построена на базе 20-мегапиксельного датчика изображения. Она может использоваться для разблокировки смартфона путём распознавания лица пользователя.

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Программной оболочкой выступает фирменный графический интерфейс MIUI 12 с операционной системой Android 10. Из прочего можно отметить стереофонические динамики, GPS, адаптеры Wi-Fi 5 / Bluetooth 5.1, инфракрасный излучатель, 3,5-миллиметровое гнездо под проводные наушники и чип NFC, наличие которого указано в названии. Габариты корпуса составили 165,3 x 76,8 x 9,4 мм, а масса – 215 граммов.