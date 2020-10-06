Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Xiaomi имеет в своём ассортименте самый доступный в мире смартфон на процессоре Snapdragon 865. Он называется POCO F2 Pro. Флагман анонсировали весной этого года. За несколько месяцев он существенно потерял в цене.

реклама

В течение лета и в начале осени стоимость Xiaomi POCO F2 Pro постоянно то снижалась, то вновь росла. Рекомендованная цена глобальной версии весной составила 499 евро или 590 долларов. Сейчас купить смартфон на AliExpress можно на 200 долларов дешевле – за 390 долларов.

анонсы и реклама Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде 2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р. RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз (в рублях) Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх <b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Заметим, что летом стоимость модели опускалась даже до 340 долларов. Однако, на момент написания материала 390 долларов – лучшая цена за модификацию с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 128 ГБ. На AliExpress есть несколько предложений по 387 долларов, но без доставки в Россию.

Что касается официальной российской розницы, модель доступна в топовой модификации. Она предполагает накопитель вместимостью 256 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти. Рекомендованная цена составила 49 990 рублей. На момент написания материала в «Ситилинк» смартфона нет в продаже.

реклама

Xiaomi POCO F2 Pro предлагает пользователям дисплей без выреза, поскольку 20-мегапиксельная фронтальная камера установлена на моторизированной выдвижной площадке. Экран построен на базе активной матрицы на органических светодиодах с улучшенной цветопередачей. Её размер составляет 6,67 дюйма по диагонали, а разрешением – 1080 точек по узкой стороне. Соотношение сторон – 20 к 9, а плотность пикселей – 395 ppi. Дисплей располагает встроенным сканером отпечатков пальцев и поддерживает стандарт HDR10+.

реклама

Корпус смартфон сделан из металла и стекла Gorilla Glass 5, которым оформлены лицевая и задняя панели. Защита от воды отсутствует наряду с поддержкой беспроводной подзарядки. Вопросами питания во флагмане занимается аккумулятор на 4700 мА*ч. Мощность зарядки беспроводным путём составила 30 Вт. Модель поддерживает технологии USB Power Delivery 3.0 и Qualcomm Quick Charge 4+.

Стоит подчеркнуть, что 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 865 в модификации 6/128 ГБ работает с оперативной памятью типа LPDDR4x, в то время как в версии 8/256 ГБ используется ОЗУ LPDDR5. Тип внешнего накопителя на зависимости от комплектации – UFS 3.1. Также отметим чип NFC с поддержкой Google Pay, разъём для наушников, Wi-Fi 6, инфракрасный излучатель и Bluetooth 5.1.

реклама

Разрешение основной камеры в POCO F2 Pro составляет 64 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 5 Мп. На 5-мегапиксельном макромодуле компания делала главный акцент во время презентации смартфона. Возможно, фокус на дополнительном сенсоре позволил отвести внимание от отсутствия телеобъектива. Снимать видео модель может в 4K при 60 к/сек и в 8K при 30 к/сек.

Герой заметки оказался довольно толстым и тяжёлым устройством. Его масса составила почти 220 граммов, а толщина – около 9 мм. К недостаткам отнести можно не самый лучший ночной режим съёмки, отсутствие телеобъектива и стереодинамиков, а также то, что дисплей не поддерживает частоту обновления 90 Гц. К преимуществам причислим выход под наушники, флагманский процессор и соотношение цена/качество.

Xiaomi POCO F2 Pro появился в продаже с предустановленной операционной системой Android 10 и прошивкой MIUI 11. Обновление до MIUI 12 модель уже получила, а после китайских праздников ожидается выход стабильной версии оболочки с одиннадцатой ревизией «зелёного робота». Китайский аналог в лице Redmi K30 Pro уже обзавёлся Android 11.