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Компания OnePlus отошла в этом году от своей концепции, выпустив смартфон среднего класса. Он получил название OnePlus Nord. Это первая модель китайского производителя за несколько лет, которая в Европе стоит менее 400 евро. Сейчас смартфон можно заказать на AliExpress намного дешевле, чем летом. Причём даже во время акции, приуроченной к старту продаж, модель стоила дороже.

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На AliExpress купить OnePlus Nord можно в двух модификациях. В «базе» смартфон предлагает 8 ГБ оперативки, а накопитель UFS 2.1 характеризуется вместимостью 128 ГБ. Рекомендованная цена составила 470 долларов (399 евро). На старте продаж по акции стоимость была снижена до 380 долларов. Сейчас смартфон обойдётся в 375 долларов.

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В топовой модификации модель подешевела ещё сильнее. Производитель оценил версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ энергонезависимой памяти примерно в 590 долларов (499 евро). На старте продаж смартфон можно было купить за 480 долларов, а сейчас его цена на AliExpress снижена до 450 долларов. Напомним, что в России официально телефоны китайской компании не продаются.

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OnePlus Nord выделяется в первую очередь фронтальной камерой. По словам производителя, она лучшая на рынке. Разрешение составляет 32 Мп + 8 Мп. Сенсор на 8 Мп установлен в ультраширокоугольном модуле. Угол захвата изображения – 105 градусов. Снимать видео смартфон может в формате 4K UHD с частотой до 60 FPS. Сейчас этим похвастаться могут только флагманские модели от A-брендов.

Основная камера в смартфоне довольно скромная. Она имеет разрешение 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. В 8-мегапиксельном блоке с ультраширокоугольной оптикой угол захвата составляет 119 градусов. Заметим, что модули с такими же параметрами используются в Redmi Note 9S стоимостью менее 200 долларов. Правда, камера OnePlus Nord может похвастаться поддержкой оптической стабилизации изображения. Снимать видео можно в 4K UHD при 30 FPS и в FHD при 240 FPS.

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Герой заметки оборудован 7-нанометровым процессором среднего уровня Snapdragon 765G с поддержкой сотовой связи 5G. Чипсет имеет 8-ядерный CPU с пиковой частотой 2,4 ГГц, а графикой занимается ускоритель Adreno 620. Ёмкость комплектного аккумулятора составила 4115 мА*ч. Батарея обзавелась поддержкой 30-ваттной зарядки по проводу и заряжается за полчаса до 70%.

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OnePlus Nord оснащён панелью Fluid AMOLED с поддержкой частоты обновления 90 Гц и расширенного динамического диапазона. Матрица на органических светодиодах имеет размер 6,44 дюйма по диагонали и разрешение Full HD+, а защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass пятого поколения. Каркас смартфона сделан из пластика. Габариты составили 158,3 x 73,3 x 8,2 мм, а масса – 184 грамма.

Модель работает под управлением операционной системы Android 10 с прошивкой OxygenOS 10 и исправно получает обновления программного обеспечения. Смартфон получил подэкранный сканер отпечатков пальцев, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC и порт USB-C. Разъём для наушников и защита от воды отсутствуют.

В целом, из плюсов OnePlus Nord можно отметить дизайн, уровень производительность и время автономной работы. Без недостатков тоже не обошлось. Во-первых, в некоторых смартфонах наблюдается проблема с дисплеем, которую компания назвала особенностью панели OLED. Во-вторых, несмотря на поддержку частоты обновления 90 Гц, в играх она ограничена отметкой 60 Гц. В-третьих, качество ультраширокоугольной камеры на тыльной панели оставляет желать лучшего.