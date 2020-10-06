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Apple выпускает немного смартфонов. Например, Xiaomi за одну презентацию может анонсировать больше моделей, чем американская компания за год. Однако, iPhone постоянно входят в десятку самых продаваемых решений в мире. Например, iPhone Xr стал самым популярным смартфоном 2019 года. Продажи составили 46,3 млн единиц. При этом за три месяца 2018 года объём реализации превысили 23 млн штук.

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Apple iPhone Xr сейчас можно купить в России официально с неплохой скидкой, если сравнивать со стартом продаж. В 2018 году модель появилась на рынке по цене 64 990 рублей за модификацию с 64 ГБ встроенной памяти. Сейчас в «Ситилинк» купить смартфон можно за 46 290 рублей. Версию с накопителем вместимостью 128 ГБ на старте продаж оценили в 68 990 рублей. Сейчас стоимость составляет 48 990 рублей.

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Отметим, что уже через несколько дней бюджетный флагман 2018 года может подешеветь ещё сильнее, ведь уже скоро состоится презентация семейства iPhone 12. Правда, есть вероятность, что iPhone Xr могут убрать с продаж, поскольку на рынке есть относительно недорогой iPhone 11, а через несколько дней будут анонсированы доступные iPhone 12 и версия mini.

Герой заметки оснащён 3 ГБ оперативной памяти вне зависимости от модификации. Сердцем устройства выступает мобильный процессор Apple A12 Bionic. Это первая на рынке 7-нанометровая система-на-кристалле. За графику отвечает 4-ядерный GPU, а CPU представлен ядрами Tempest и Vortex с частотой 1,6 ГГц и 2,5 ГГц соответственно. Ёмкость комплектной батареи составила 2942 мА*ч (11,16 Вт*ч). Аккумулятор поддерживает USB Power Delivery 2.0 (15 Вт) и беспроводную подзарядку по стандарту Qi.

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iPhone Xr оборудован дисплеем разрешением 828 x 1792 точки, размер которого составляет 6,1 дюйма по диагонали. В основе лежит матрица Liquid Retina с поддержкой True-tone. Плотность точек составляет 326 пикселей на дюйм, а максимальная яркость – 625 нит. Вверху лицевой стороны расположен широкий узнаваемый вырез с 7-мегапиксельной фронтальной камерой, динамиком и сенсорами системы 3D-распознавания лиц Face ID. Сканер отпечатков пальцев отсутствует.

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Смартфон получил одинарную основную камеру, несмотря на тренд на двухмодульные системы. В её основе лежит матрица оптического формата 1/2,55 дюйма. Модуль имеет оптическую стабилизацию изображения, фазовую автофокусировку и может снимать видео в 4K Ultra HD при 24 FPS, 30 FPS или 60 FPS. Что касается фронтальной камеры, она поддерживает съёмку роликов в Full HD при 60 FPS.

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iPhone Xr заключён в корпус с защитой от воды по стандарту IP67. Лицевая часть отличается не самыми тонкими дисплейными рамками. Габариты составляют 150,9 x 75,7 x 8,9 мм, а масса – 194 грамма. Передняя и тыльная панели оформлены стеклом Gorilla Glass, а рамка изготовлена из алюминия 7000-й серии. Смартфон несёт на борту чип NFC, Wi-Fi с поддержкой 5 ГГц, Bluetooth 5.0 и стереофонические динамики. Разъёма для наушников и слота под microSD не предусмотрено. Программной основой выступает операционная система iOS 14 сейчас, а из коробки модель получила программное обеспечение iOS 12.