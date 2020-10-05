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Компания Samsung недавно представила флагманский смартфон Galaxy S20 Fan Edition, которого оценили в 50 000 рублей. Он пополнил семейство Samsung Galaxy S20, а модель с одноимённым названием тем временем предлагается по сниженной цене в официальной российской рознице.

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Модель оснащена 8 ГБ оперативной памяти. Встроенный флеш-накопитель рассчитан на хранение 128 ГБ данных. Рекомендованная стоимость в России на старте продаж составила 79 990 рублей. Сейчас купить смартфон в магазине «Ситилинк» можно со скидкой в 20 000 рублей, т.е. за 59 990 рублей. Отметим, что примерно столько же флагман стоит и в Европе – 635 евро на Amazon.

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Samsung Galaxy S20 в российской рознице продаётся с процессором Exynos 990. Мобильная однокристальная система работает на частоте 2,0-2,73 ГГц. За графику отвечает ускоритель Mali-G77 MP11. Изделие изготовлено по нормам 7-нанометровой технологии. Ёмкость комплектного аккумулятора составила 4000 мА*ч. Батарею можно зарядить как беспроводным путём (15 Вт, Qi), таки и по проводу (25 Вт, USB Power Delivery 3.0).

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Смартфон заключён в корпус из стекла Gorilla Glass предпоследнего поколения и алюминия. Габариты равны 151,7 x 69,1 x 7,9 мм. Производителем заявлена защита от воды по стандарту IP68. Это означает, что устройство можно погрузить под воду на глубину до 150 см на полчаса. На лицевой стороне установлен дисплей 3K Infinity-O с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Правда, при разрешении 1440 x 3200 точек придётся снизить частоту обновления до 60 Гц.

В основе экрана лежит матрица Dynamic AMOLED диагональю 6,2 дюйма. Дисплей поддерживает расширенный динамический диапазон и имеет небольшое отверстие вверху под 10-мегапиксельную фронтальную камеру с поддержкой Face Unlock. Основная камера в Samsung Galaxy S20 может похвастаться телеобъективом рекордного разрешения 64 Мп. Он в состоянии снимать видео с 8K Ultra HD и имеет оптическую стабилизацию изображения.

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В главном и ультраширокоугольном модулях установлены 12-мегапиксельные датчики изображения. Первый получил автофокусировку Dual Pixel и оптическую стабилизацию, а второй поддерживает технологию Super Steady Video. Снимать видео можно в 4K UHD при 60 FPS.

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Samsung Galaxy S20 работает на базе операционной системы Android 10. «Зелёный робот» дополнен проприетарным программным обеспечением One UI 2.5. Флагман текущего поколения получил поддержку режимов Samsung DeX и Samsung Wireless DeX, адаптеры Wi-Fi 6 / Bluetooth 5, чип NFC, навигационный модуль GPS и стереофонические динамики. Разъём для наушников отсутствует. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем.

Для подзарядки аккумулятор предусмотрен порт USB Type-C. В бенчмарке AnTuTu модель Galaxy S20 набирает чуть более 500 000 баллов. Результат в GFXBench составляет 44 FPS. Удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии – 0,28 Вт/кг (голова) и 1,52 Вт/кг (тело).