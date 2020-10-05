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Компания Lenovo этим летом первой в мире представила смартфон на 7-нанометром процессоре Snapdragon 865+. Он называется Lenovo Legion Duel. Геймерский флагман был анонсирован в Китае, а на днях он добрался до европейского рынка.

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Однокристальная система Snapdragon 865+ работает с частотой до 3,1 ГГц и имеет графику Adreno 650. По сравнению со Snapdragon 865 производительность повышена примерно на 10%. Мобильный процессор работает в паре с 16 ГБ оперативной памяти. Накопитель имеет вместимость 512 ГБ и не поддерживает расширение картами microSD.

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На презентации в июле отмечалось, что Lenovo Legion Duel в модификации 16/512 ГБ поддерживает 90-ваттную зарядку по проводу. Европейская версия смартфона может похвастаться только 65-ваттной подзарядкой, что немного странно. За автономность отвечают две аккумуляторные батареи. Зарядная ёмкость каждой составляет 2500 мА*ч.

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У модели есть несколько особенностей, которых не встретить в обычных смартфонах. Во-первых, она имеет два порта USB Type-C. Один установлен на нижнем торце, а второй – сбоку. Во-вторых, смартфон получил боковую фронтальную камеру. Её разрешение составляет 20 Мп. Также стоит отметить, что основная камера располагается по центру тыльной панели, а не вверху. Она представлена главным модулем на 64 Мп и ультраширокоугольным на 16 Мп. Угол захвата изображения составляет 120 градусов. Обе камеры в смартфоне поддерживают съёмку видео в формате 4K Ultra HD с частотой кадров 30 к/сек.

На лицевой стороне установлен 6,65-дюймовый дисплей AMOLED со встроенным сканером отпечатков пальцев. В его основе лежит матрица формата Full HD+ с частотой обновления 144 Гц и поддержкой стандарта HDR10+. Корпус имеет размеры 169,2 x 78,5 x 9,9 мм, алюминиевый каркас, стеклянные панели спереди и сзади, а также защиту от брызг. Вес смартфона составляет 239 граммов.

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Lenovo Legion Duel работает под управлением программного обеспечения LegionOS, основанного на базе операционной системы Android 10. Зная то, насколько оперативно компания из Поднебесной обновляет ПО в своих смартфонах, не стоит ждать скорого выхода одиннадцатой ревизии «зелёного робота». Из прочих параметров отметим NFC, Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5,8 ГГц, Bluetooth 5.0 и стереофонические динамики. Разъём для наушников отсутствует.

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Старт продаж новинки запланирован на 15 октября 2020 года. Рекомендованная цена Lenovo Legion Duel составила 1000 евро. На данный момент игровой смартфон доступен на официальном сайте китайской компании в Германии, Испании, Италии и во Франции. С промокодом LEGIONERLYBIRD на выбор можно получить Lenovo Smart Clock или беспроводные наушники с активным шумоподавлением Yoga ANC. Их розничная цена составляет соответственно 90 евро или 150 евро.

Напомним, что в Китае версию с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 512 ГБ оценили в 850 долларов. Кроме того, в Поднебесной можно купить версии с 12 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ по цене 550/600 долларов соответственно.