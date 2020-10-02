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Стало известно, какие смартфоны Xiaomi получат MIUI 13 – Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro и ещё 48 моделей в списке

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На этой неделе практически каждый день на тематических ресурсах появляется информация о программном обеспечении MIUI 13. Премьера прошивки может состояться уже этой осенью. Напомним, что MIUI 12 вышла спустя семь месяцев с момента премьеры MIUI 11, которая в свою очередь была представлена в начале осени минувшего года. Сегодня на просторах всемирной паутины появился список смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO, которые будут обновлены до MIUI 13.

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В него попало 50 моделей, которые уже были анонсированы. Примечательно, что в списке нет ни одного смартфона 2018 года. Это немного странно, учитывая то, что MIUI 12 вышла не несколько устройств, представленных в 2017 году. Но, как бы там ни было, список из без них оказался весьма длинным.

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Все смартфоны мы перечислять не будем, а отметим только семейства. MIUI 13 получат все модели линейки Mi 10, включая середняков Mi 10 Lite и Mi 10 Youth. А вот в семействе Xiaomi Mi 9 новая версия прошивки станет доступна только для флагманских решений. Версии Lite/SE останутся без обновлений.

MIUI 13 станет доступна для Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, их китайских вариантов и для версии Lite. Сюда же в полном объёме входят семейства Redmi K30, Redmi K20, Redmi Note 9, Redmi 9 и Redmi Note 8. Бренд POCO тоже практически всем составом получит апдейт. Исключением станет лишь Pocophone F1. А вот Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro, пока остаются без MIUI 13. Но раньше времени голову пеплом посыпать не стоит. Возможно, они будут добавлены в список немного позже.

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