Два старых смартфона Xiaomi получили стабильную глобальную прошивку MIUI 12
Компания Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 12 для двух моделей, которые были анонсированы в 2018 году. Речь идёт о дешёвых смартфонах Xiaomi Redmi S2 и Redmi Y2. Для каждого из них доступна глобальная версия программного обеспечения на базе операционной системы Android 9.0 Pie. Десятка ревизия «зелёного робота» для этих устройств уже выпущена не будет.
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Xiaomi Redmi S2 и Redmi Y2 не отличаются друг от друга. Они оснащены процессором Snapdragon 625, который выполняется по нормам 14-нанометровой технологии. Чипсет получил восемь ядер Cortex-A53 с частотой 2,0 ГГц. За графику отвечает контроллер Adreno 606 GPU. В продаже смартфоны появились с операционной системой Android 8.1 Oreo и фирменно оболочкой MIUI 9.
Под капотом установлен накопитель eMMC 5.1 вместимостью 32/64 ГБ. В зависимости от модификации оперативной памяти предусмотрено 3 ГБ или 4 ГБ. Также смартфоны получили поддержку расширения хранилища картами microSD, для которых имеется отдельный слот.
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Вопросами питания занимается встроенная батарея ёмкостью 3080 мА*ч. Быстрая зарядка не предусмотрена. Восполнить заряд аккумулятора можно через порт micro-USB 2.0. Также стоит отметить наличие инфракрасного излучателя для управления бытовой техникой через телефон, FM-радио, GPS, адаптеры Bluetooth 4.2 и Wi-Fi с поддержкой частоты 2,4 ГГц. Разъём для наушников тоже имеется, а вот чип NFC отсутствует.
Redmi S2 и Redmi Y2 позиционировались в качестве доступных смартфонов для любителей делать селфи. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп. Основная камера представлена двумя оптическим модулями – на 12 Мп и 5 Мп. Обе камеры могут снимать видео в Full HD с частотой 30 к/сек.
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Смартфоны заключены в пластиковые корпуса со стеклом на лицевой стороне. Габаритные размеры составляют 160,7 X 77,3 x 8,1 мм, а вес – 170 граммов. Сзади установлен сканер отпечатков пальцев. Дисплей построен на базе матрицы IPS LCD формата HD+ с соотношением сторон 18 к 9. Диагональ экрана составляет 5,99 дюйма.
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Глобальная прошивка для Xiaomi Redmi S2 и Redmi Y2 была выпущена в конце прошлого месяца. Как всегда, обновление рассылается «по воздуху» и в несколько этапов. Именно поэтому ещё не все получили апдейт. Номер программного обеспечения – v12.0.2.0.PEFMIXM. Скачать архив для установки MIUI 12 вручную через режим восстановления уже можно. Если вы не хотите ждать OTA-обновления, просто нажмите здесь. Перед установкой апдейта рекомендуется сделать резервную копию данных с накопителя.
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