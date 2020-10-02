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Американская компания Apple уже через несколько дней представит семейство флагманских смартфонов iPhone 12. В него войдёт четыре модели в этот раз, а не три, в прошлом году. iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max заменят на рынке аналогичные модели одиннадцатой серии, а четвёртой новинкой технологического гиганта из Купертино станет iPhone 12 mini. Сегодня на просторах всемирной паутины появились цены всех флагманов Apple нового поколения.

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Стандартное издание и версия mini будут представлены в модификациях с 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ постоянной памяти. Цена iPhone 12 составит 749 долларов, 799 долларов и 899 долларов соответственно. Издание mini, которое получит 5,4-дюймовый дисплей, в каждой конфигурации окажется на 100 долларов дешевле.

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Чтобы заполучить iPhone 12 Pro, отдать придётся как минимум 999 долларов. При этом в начальной модификации флагман будет комплектоваться встроенным флеш-накопителем на 128 ГБ. Продвинутый вариант с хранилищем объёмом 256 ГБ обойдётся в 1099 долларов, стоимость версии с 512 ГБ ПЗУ составит 1299 долларов. В свою очередь iPhone 12 Pro Max окажется на 100 долларов дороже версии Pro вне зависимости от объёмов постоянного запоминающего устройства.

Как видим, iPhone 12 будет стоить чуть дороже, чем iPhone 11. В то же время цена iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max снизится на 50 долларов в некоторых конфигурациях памяти. Стоимость всех смартфонов текущего и будущего поколения вы можете посмотреть в таблице ниже. О российских ценах пока что информации нет. Однако, исходя из полученной информации, кое-какое представление о рекомендованной стоимости для рынка Российской Федерации уже можно сделать.