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Третий квартал 2020 года китайская компания Xiaomi завершила премьерой нескольких новых смартфонов в Европе. Один из них – Xiaomi Mi 10T Pro. Это один из самых доступных флагманов производителя из Поднебесной в 2020 году. Несмотря на то, что продажи смартфона в Европе ещё не стартовали, на AliExpress купить его можно с большой скидкой.

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Как всегда, на перечёркнутую цену обращать внимания не стоит. Официальная стоимость модели в модификации 8/128 ГБ составила примерно 705 долларов (599 евро), а не 767 долларов, как указано на AliExpress. В то же время вариант с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти компания оценила в 760 долларов (649 евро), а не в 800 долларов.

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Сейчас у вас есть возможность сэкономить 90/120 долларов в зависимости от конфигурации. Так, версия с накопителем вместимостью 128 ГБ обойдётся в 615 долларов, а за модификацию с хранилищем на 256 ГБ отдать нужно 640 долларов. Отметим, что в Европе компания за предварительный заказ дарит самокаты и ручные пылесосы. На AliExpress подобных бонусов, к сожалению, нет. В России купить Xiaomi Mi 10T Pro пока что нельзя, но официальная премьера флагмана должна состояться в ближайшее время.

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Напомним, что новика получила топовую платформу Snapdragon 865 с частотой до 2,84 ГГц и графикой Adreno 650. 7-нанометровый чипсет получает питание от аккумулятора на 5000 мА*ч. Это рекордная ёмкость среди всех флагманских смартфонов компании Xiaomi. Батарея поддерживает проводную и беспроводную подзарядку. 33-ваттный адаптер питания идёт в комплекте.

Одной из особенностей смартфона является IPS-дисплей формата Full HD+, который поддерживает частоту обновления 144 Гц. Его диагональ составляет 6,67 дюйма. По словам производителя, в Xiaomi Mi 10T Pro установлена лучшая матрица в мире. Слепо этому верить не стоить, и лучше дождаться тестов от независимых ресурсов. Биометрический сенсор установлен на боковом торце, а спереди нашлось место для отверстия под 20-мегапиксельную фронтальную камеру.

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Внешне новинка сильно напоминает флагман Mi 10 Ultra, который является лучшим камерофоном по версии DxOMark. Правда, набор камер у Xiaomi Mi 10T Pro не такой универсальный. Флагман новой серии остался без телеобъектива. Разрешение стандартного и ультраширокоугольного модулей составило 108 Мп и 13 Мп соответственно, а для макросъёмки используется 5-мегапиксельная дополнительная матрица. Снимать видео модель может даже в формате 8K Ultra HD, но только при 30 FPS. Также заявлена съёмка в 4K UHD при 60 FPS.

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Смартфон не может похвастаться разъёмом для наушников, слотом под microSD и защитой от воды. Корпус сделан из металла и стекла. Программной оболочкой выступает фирменная прошивка MIUI 12. Заметим, что герой заметки является одним из первых устройств китайской компании с новой версией MIUI сразу из коробки. В основе лежит операционная система Android 10. Из прочего отметим NFC, GPS, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.