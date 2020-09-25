Xiaomi Black Shark 2 Pro подешевел на 310 долларов – Snapdragon 855+, 48-Мп камера и аккумулятор на 4000 мА*ч по самой низкой цене
Посреди 2019 года китайская компания Xiaomi решила представить флагманский смартфон, заключённый в цельнометаллический корпус. Это большая редкость в последние несколько лет. Модель называется Xiaomi Black Shark 2 Pro. Сейчас она продаётся с большой скидкой на AliExpress.
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Промокод TREND1500 даёт возможность снизить стоимость девайса примерно 20 долларов. С ним и купоном продавца игровой смартфон в начальной модификации можно приобрести за 395 долларов. За эти деньги вы получаете 8 ГБ ОЗУ и встроенный флеш-накопитель на 128 ГБ. При этом в прошлом году флагман стоил на 300 долларов дороже – 700 долларов (599 евро).
В топовой конфигурации Xiaomi Black Shark 2 Pro предлагает пользователям 12 ГБ оперативки. Вместимость постоянного запоминающего устройства составляет 256 ГБ. На старте продаж смартфон можно было купить за 699 евро (815 долларов). С момента выхода на рынок прошло уже больше года, а цена упала на 330 долларов и составляет 485 долларов с купоном продавца и упомянутым ранее промокодом.
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Black Shark 2 Pro – один из первых умных телефонов в индустрии с 7-нанометровой флагманской платформой Qualcomm SD855+. SoC имеет 8-ядерный CPU с частотой до 2,96 ГГц и GPU Adreno 640 с частотой 700 МГц. Питание лежит на плечах АКБ зарядной ёмкостью 4000 мА*ч. Аккумулятор поддерживает 27-ваттную зарядку по проводу. В связи с тем, что тыльная панель смартфона изготовлена из металла, а не из пластика или стекла, флагман не поддерживает беспроводную зарядку.
Геймерская модель имеет относительно скромные камеры. Разрешение основной составляет 48 Мп + 12 Мп. Она поддерживает съёмку видео в 4K с частотой 60 к/сек. 12-мегапиксельный модуль соединён с зум-объективом, который обеспечивает 2-кратное оптическое масштабирование. Камера для селфи может снимать видео в Full HD при 30 к/сек и поддерживает технологию распознавания лиц. В её основе лежит 20-мегапиксельный датчик изображения.
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В Xiaomi Black Shark 2 Pro установлен дисплей Full HD+ диагональю 6,39 дюйма. В его основе лежит активная матрица на органических светодиодах с улучшенной цветопередачей. В экран интегрирован оптический сканер отпечатков пальцев.
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В смартфоне нет защиты от воды. Корпус имеет размеры 163,6 x 75 x 8,8 мм, а вес составляет 205 граммов. Модель не обзавелась выходом для наушников и NFC. Black Shark 2 Pro обещают операционную систему Android 11. Сейчас он работает на базе десятой ревизии «зелёного робота», а в продаже появился с предустановленной ОС Android 9.0 Pie. Из остального отметим стереофонические динамики, Bluetooth 5.0 и поддержку стандарта Wi-Fi 5.
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