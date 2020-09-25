8 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную прошивку MIUI 12 в России и мире
Компания Xiaomi выпустила новую версию MIUI 12 Stable для восьми смартфонов, включая несколько моделей, которые продаются под брендом Redmi. Три устройства семейства Xiaomi Mi 9 получили российскую стабильную версию MIUI 12. Сразу отметим, что во всех случаях программное обеспечение построено на базе операционной системы Android 10. Нажмите на название смартфона, чтобы скачать прошивку.
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Пойдём по хронологии и начнём с Redmi K30 Ultra. Смартфон представили в августе в честь десятилетия бренда. Он выделяется 7-нанометровым процессором Dimensity 1000+ с частотой до 2,6 ГГц, 120-Гц панелью AMOLED с поддержкой HDR10+ и выдвижной фронтальной камерой разрешением 20 Мп.
Зарядная ёмкость аккумуляторной батареи составила 4500 мА*ч. Мощность зарядки по проводу – 33 Вт. Основная камера имеет разрешение 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп. На борту также есть NFC, ИК-порт, Wi-Fi 6, стереодинамики и модем для поддержки работы в сетях 5G. Разъём для наушников отсутствует.
Вслед за Redmi K30 Ultra обновление стало доступно для Xiaomi Mi 9 Lite, причём в России. Смартфон представили год назад в качестве относительно доступного камерофона. У него есть основная камера разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп и фронталка на 32 Мп.
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Из особенностей также стоит отметить дисплей Super AMOLED с интегрированным биометрическим сенсором. Сердцем Mi 9 Lite выступает чип Snapdragon 710. Ёмкость комплектной батареи составляет 4030 мА*ч. На борту есть NFC и разъём для наушников.
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Флагман Xiaomi Mi 9T Pro тоже обзавёлся российской стабильной версией MIUI 12. Модель представили во второй половине прошлого года в качестве международного варианта Redmi K20 Pro. Она оснащена топовой SoC своего времени Snapdragon 855.
Одна из особенностей смартфона – 20-мегапиксельная выдвижная фронтальная камера. Аккумулятор имеет ёмкостью 4000 мА*ч. Дисплей OLED получил интегрированный сканер отпечатков пальцев. Разрешение основной камеры составило 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп.
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Xiaomi Mi 9 – ещё один флагман прошлого поколения, который получил российскую прошивку MIUI 12 Stable. Он получил дисплей с вырезом для фронталки. Разрешение основной камеры составило 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп. Ёмкость АКБ – 3300 мА*ч.
Xiaomi Mi 8 SE в Китае получил стабильную версию MIUI 12. Он был анонсирован весной 2018 года в качестве первого смартфона в мире на процессоре Snapdragon 710. Помимо на тот момент новой 10-нм SoC девайс может похвастаться основной камерой с флагманским сенсором Sony IMX363 на 12 Мп.
Модель оборудована 5,88” Super AMOLED дисплеем формата FHD+. Он имеет большой вырез с 20-мегапиксельной селфи-камерой. Ёмкость комплектного аккумулятора составила скромные 3120 мА*ч.
Хит продаж Xiaomi Redmi Note 8 Pro получил стабильную MIUI 12 в Индии. Он входит в топ-3 самых продаваемых смартфона на Android по итогам первой половины 2020 года. Модель несёт на борту чипсет Helio G90T с 8 ГБ ОЗУ в топовой модификации. Ёмкость аккумулятора составляет 4500 мА*ч. Смартфон также имеет 20-Мп фронталку, основную камеру с разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и чип NFC.
Наконец, глобальная прошивка MIUI 12 Stable «прилетела» сразу на две модели 2020 года. Это Redmi 9C и Redmi Note 9. В обоих случаях речь идёт о версиях с NFC. Первая оснащена основной камерой с разрешением 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп, 5-Мп фронталкой, АКБ на 5000 мА*ч и чипом Helio G35.
Redmi Note 9 имеет более продвинутую начинку. Основная камера построена на базе модулей разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Сердцем смартфона выступает чип Helio G85, а аккумулятор имеет ёмкость 5020 мА*ч.
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