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Компания Xiaomi в марте 2020 года представила семейство игровых смартфонов третьего поколения. Более доступное стандартное издание сейчас можно купить намного дешевле, чем на старте продаж. Стоимость глобальной версии Xiaomi Black Shark 3 упала почти на 300 долларов.

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Модель предлагается в двух модификациях памяти. Начальная версия оборудована накопителем вместимостью 128 ГБ, а объём ОЗУ составляет 8 ГБ. Смартфон поступил в продажу по цене 700 долларов (599 евро). Сейчас на AliExpress купить конфигурацию 8/128 ГБ можно примерно за 480 долларов с промокодом TREND1500 и купоном продавца на 3 доллара.

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Ещё больше сэкономить можно на покупке Black Shark 3 в топовой модификации. Она появилась на рынке с ценником 850 долларов (729 евро). По акции стоимость уже упала до 600 долларов, а промокод TREND3000 или 3000TREND даст возможность снизить стоимость почти до 550 долларов. За эти деньги игровой смартфон предлагает 12 ГБ оперативной памяти в паре с постоянным запоминающим устройством ёмкостью 256 ГБ. Специальное предложение будет действовать менее суток. Акция завершается завтра, 26 сентября, в 9:59 по Московскому времени.

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Геймерская модель оборудована 7-нанометровой системой-на-чипе Snapdragon 865. Мобильный процессор может работать на частоте до 2,84 ГГц, а за графику отвечает контроллер Adreno 650. Электроника игрового смартфона получает питания от аккумуляторной батареи, зарядная ёмкость которой составляет 4720 мА*ч. Версия 8/128 ГБ поддерживает 30-ваттную зарядку. Вариант 12/256 ГБ может похвастаться 65-ваттной подзарядкой по проводу. С её помощью зарядить аккумулятор можно менее чем за 40 минут.

Black Shark 3 оснащён активной матрицей на органических светодиодах. Она имеет диагональ 6,67 дюйма и поддерживает частоту обновления 90 Гц. Разрешение экрана составляет 1080 пикселей по узкой стороне. Также отметим отсутствие выреза и поддержку стандарта HDR10+. В площадь дисплея интегрирован оптический сканер отпечатков пальцев.

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В игровом смартфоне нашлось место для квартета оптических модулей. Три из них расположились на тыльной панели. Разрешение составило 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп. Игровая модель не получила оптической стабилизации изображения и зум-объектива. Снимать видео при этом флагман может в формате 4K Ultra HD с частотой 60 FPS. Разрешение камеры для селфи с поддержкой Face Unlock составляет 20 Мп.

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Xiaomi Black Shark 3 получил операционную систему Android 11, о чём было официально объявлено. Сейчас смартфон работает на десятой ревизии «зелёного робота». Также отметим стереодинамики, выход под наушники, порт USB Type-C, Bluetooth 5.0 и поддержку стандарта Wi-Fi 6. А вот поддержкой Near Field Communication геймерский флагман похвастаться, к сожалению, не может.