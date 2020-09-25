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Пекинский технологический гигант Xiaomi продолжает рассылать программное обеспечение MIUI 12 Closed Beta. Компания тестирует прошивку, хотя некоторые модели уже успели обзавестись стабильной версий MIUI 12.

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Стоит обратить внимание на то, что MIUI 12 от 24 сентября стала доступна сразу для одиннадцати смартфонов 2020 года. При этом всего свежую версию проприетарного программного обеспечения получило суммарно 23 модели производителя. Остальные вышли в прошлом году.

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Каждое устройство 2020 года выпуска поддерживает мобильные сети пятого поколения. Среди дюжины смартфонов, которые были анонсированы в 2019 году, работой в сетях 5G может похвастаться исключительно осенний флагман Xiaomi Mi 9 Pro 5G с 7-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 855+ и модемной платой Snapdragon X50 на борту.

Все флагманы 2020 года обзавелись MIUI 12 Closed Beta с операционной системой Android 11. Кроме того, одиннадцатая ревизия ОС легла в основу прошивки для середняка Xiaomi Mi 10 Youth на Snapdragon 765G. 18 моделей из 23 работают на Android 10.

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В завершение ещё раз отметим, что Redmi Note 8 всё так же получает исключительно закрытые бета-версии оболочки. Ранее компания говорила, что стабильная MIUI 12 станет доступна к концу третьего квартала. Пока что никаких новых сведений на этот счёт нет. А вот Redmi Note 7 и вовсе вчера остался без регулярного обновления.