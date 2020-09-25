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Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7 Pro и ещё 20 смартфонов Xiaomi получили актуальную прошивку MIUI 12

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Пекинский технологический гигант Xiaomi продолжает рассылать программное обеспечение MIUI 12 Closed Beta. Компания тестирует прошивку, хотя некоторые модели уже успели обзавестись стабильной версий MIUI 12.

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Стоит обратить внимание на то, что MIUI 12 от 24 сентября стала доступна сразу для одиннадцати смартфонов 2020 года. При этом всего свежую версию проприетарного программного обеспечения получило суммарно 23 модели производителя. Остальные вышли в прошлом году.

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Каждое устройство 2020 года выпуска поддерживает мобильные сети пятого поколения. Среди дюжины смартфонов, которые были анонсированы в 2019 году, работой в сетях 5G может похвастаться исключительно осенний флагман Xiaomi Mi 9 Pro 5G с 7-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 855+ и модемной платой Snapdragon X50 на борту.

Все флагманы 2020 года обзавелись MIUI 12 Closed Beta с операционной системой Android 11. Кроме того, одиннадцатая ревизия ОС легла в основу прошивки для середняка Xiaomi Mi 10 Youth на Snapdragon 765G. 18 моделей из 23 работают на Android 10.

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В завершение ещё раз отметим, что Redmi Note 8 всё так же получает исключительно закрытые бета-версии оболочки. Ранее компания говорила, что стабильная MIUI 12 станет доступна к концу третьего квартала. Пока что никаких новых сведений на этот счёт нет. А вот Redmi Note 7 и вовсе вчера остался без регулярного обновления.

#
Смартфон
Год
Номер ПО
Android
Скачать
1
Redmi Note 7 Pro
2019
20.9.24
v10
2
Xiaomi Mi CC9 Meitu
2019
20.9.24
v10
3
Xiaomi Mi 10 Youth
2020
20.9.24
v11
4
Xiaomi Mi 10
2020
20.9.24
v11
5
Redmi K20 Pro
2019
20.9.24
v10
6
Xiaomi Mi CC9
2019
20.9.24
v10
7
Redmi K30 5G
2020
20.9.24
v10
8
Redmi K30 Racing 5G
2020
20.9.24
v10
9
Redmi K30 Pro
2020
20.9.24
v11
10
Xiaomi Mi CC9e
2019
20.9.24
v10
11
Xiaomi Mi 9 SE
2019
20.9.24
v10
12
Redmi Note 8
2019
20.9.24
v10
13
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
2019
20.9.24
v10
14
Xiaomi Mi 10 Pro
2020
20.9.24
v11
15
Xiaomi Mi 10 Ultra
2020
20.9.24
v10
16
Redmi K30 Ultra
2020
20.9.24
v10
17
Xiaomi Mi 9
2019
20.9.24
v10
18
Redmi 10X 5G
2020
20.9.24
v10
19
Redmi 10X Pro 5G
2020
20.9.24
v10
20
Redmi Note 8 Pro
2019
20.9.24
v10
21
Xiaomi Mi 9T Pro
2019
20.9.24
v10
22
Xiaomi Mi 9 Lite
2019
20.9.24
v10
23
POCO F2 Pro
2020
20.9.24
v11
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