Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7 Pro и ещё 20 смартфонов Xiaomi получили актуальную прошивку MIUI 12
Пекинский технологический гигант Xiaomi продолжает рассылать программное обеспечение MIUI 12 Closed Beta. Компания тестирует прошивку, хотя некоторые модели уже успели обзавестись стабильной версий MIUI 12.
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Стоит обратить внимание на то, что MIUI 12 от 24 сентября стала доступна сразу для одиннадцати смартфонов 2020 года. При этом всего свежую версию проприетарного программного обеспечения получило суммарно 23 модели производителя. Остальные вышли в прошлом году.
Каждое устройство 2020 года выпуска поддерживает мобильные сети пятого поколения. Среди дюжины смартфонов, которые были анонсированы в 2019 году, работой в сетях 5G может похвастаться исключительно осенний флагман Xiaomi Mi 9 Pro 5G с 7-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 855+ и модемной платой Snapdragon X50 на борту.
Все флагманы 2020 года обзавелись MIUI 12 Closed Beta с операционной системой Android 11. Кроме того, одиннадцатая ревизия ОС легла в основу прошивки для середняка Xiaomi Mi 10 Youth на Snapdragon 765G. 18 моделей из 23 работают на Android 10.
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В завершение ещё раз отметим, что Redmi Note 8 всё так же получает исключительно закрытые бета-версии оболочки. Ранее компания говорила, что стабильная MIUI 12 станет доступна к концу третьего квартала. Пока что никаких новых сведений на этот счёт нет. А вот Redmi Note 7 и вовсе вчера остался без регулярного обновления.
|
#
|
Смартфон
|
Год
|
Номер ПО
|
Android
|
Скачать
|
1
|
Redmi Note 7 Pro
|
2019
|
20.9.24
|
v10
|
2
|
Xiaomi Mi CC9 Meitu
|
2019
|
20.9.24
|
v10
|
3
|
Xiaomi Mi 10 Youth
|
2020
|
20.9.24
|
v11
|
4
|
Xiaomi Mi 10
|
2020
|
20.9.24
|
v11
|
5
|
Redmi K20 Pro
|
2019
|
20.9.24
|
v10
|
6
|
Xiaomi Mi CC9
|
2019
|
20.9.24
|
v10
|
7
|
Redmi K30 5G
|
2020
|
20.9.24
|
v10
|
8
|
Redmi K30 Racing 5G
|
2020
|
20.9.24
|
v10
|
9
|
Redmi K30 Pro
|
2020
|
20.9.24
|
v11
|
10
|
Xiaomi Mi CC9e
|
2019
|
20.9.24
|
v10
|
11
|
Xiaomi Mi 9 SE
|
2019
|
20.9.24
|
v10
|
12
|
Redmi Note 8
|
2019
|
20.9.24
|
v10
|
13
|
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
|
2019
|
20.9.24
|
v10
|
14
|
Xiaomi Mi 10 Pro
|
2020
|
20.9.24
|
v11
|
15
|
Xiaomi Mi 10 Ultra
|
2020
|
20.9.24
|
v10
|
16
|
Redmi K30 Ultra
|
2020
|
20.9.24
|
v10
|
17
|
Xiaomi Mi 9
|
2019
|
20.9.24
|
v10
|
18
|
Redmi 10X 5G
|
2020
|
20.9.24
|
v10
|
19
|
Redmi 10X Pro 5G
|
2020
|
20.9.24
|
v10
|
20
|
Redmi Note 8 Pro
|
2019
|
20.9.24
|
v10
|
21
|
Xiaomi Mi 9T Pro
|
2019
|
20.9.24
|
v10
|
22
|
Xiaomi Mi 9 Lite
|
2019
|
20.9.24
|
v10
|
23
|
POCO F2 Pro
|
2020
|
20.9.24
|
v11
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