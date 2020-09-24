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Xiaomi выпустила MIUI 12 Closed Beta почти для двух дюжин умных телефонов 2019-2020 годов. В некоторых случаях прошивка построена на базе операционной системы Android 11, но всё же подавляющее большинство моделей получили оболочку на десятой ревизии ОС.

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Из 22 cмартфонов только семь были презентованы в течение 2020 года. Из них пять получили MIUI 12 Closed Beta от 23 сентября с ОС Android 11 в основе. Это флагманские решения Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro, POCO F2 Pro, Redmi K30 Pro на 7-нанометровой системе-на-чипе Snapdragon 865, а также модель среднего класса Xiaomi Mi 10 Youth на Snapdragon 765G.

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Redmi K30 5G Racing и Redmi 10X Pro 5G тоже явились миру в этом году, но им «прилетела» прошивка на операционной системе Android 10. Отметим, что Redmi K30 Ultra, Redmi 10X 5G и Xiaomi Mi 10 Ultra в этот раз остались без обновления.

Redmi Note 7 на Snapdragon 660 и Redmi Note 8 на Snapdragon 665 продолжают принимать участие в закрытом бета-тестировании прошивки. Компания до сих пор выпускает еженедельные обновления для этих смартфонов, но стабильной версией MIUI 12 они всё никак не обзаведутся. Однако, радует как минимум то, что апдейт вместе с новой версией проприетарной надстройки принесёт и операционную систему Android 10.