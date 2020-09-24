Актуальная версия MIUI 12 стала доступна для Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 и ещё 18 смартфонов Xiaomi
Xiaomi выпустила MIUI 12 Closed Beta почти для двух дюжин умных телефонов 2019-2020 годов. В некоторых случаях прошивка построена на базе операционной системы Android 11, но всё же подавляющее большинство моделей получили оболочку на десятой ревизии ОС.
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Из 22 cмартфонов только семь были презентованы в течение 2020 года. Из них пять получили MIUI 12 Closed Beta от 23 сентября с ОС Android 11 в основе. Это флагманские решения Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro, POCO F2 Pro, Redmi K30 Pro на 7-нанометровой системе-на-чипе Snapdragon 865, а также модель среднего класса Xiaomi Mi 10 Youth на Snapdragon 765G.
Redmi K30 5G Racing и Redmi 10X Pro 5G тоже явились миру в этом году, но им «прилетела» прошивка на операционной системе Android 10. Отметим, что Redmi K30 Ultra, Redmi 10X 5G и Xiaomi Mi 10 Ultra в этот раз остались без обновления.
Redmi Note 7 на Snapdragon 660 и Redmi Note 8 на Snapdragon 665 продолжают принимать участие в закрытом бета-тестировании прошивки. Компания до сих пор выпускает еженедельные обновления для этих смартфонов, но стабильной версией MIUI 12 они всё никак не обзаведутся. Однако, радует как минимум то, что апдейт вместе с новой версией проприетарной надстройки принесёт и операционную систему Android 10.
|
№
|
Смартфон
|
Год премьеры
|
Версия ОС
|
Номер прошивки / Скачать
|
1
|
Redmi Note 7
|
2019
|
Android 10
|
2
|
Redmi Note 7S
|
2019
|
Android 10
|
3
|
Redmi Note 7 Pro
|
2019
|
Android 10
|
4
|
Redmi Note 8
|
2019
|
Android 10
|
5
|
Redmi Note 8 Pro
|
2019
|
Android 10
|
6
|
Redmi 10X Pro 5G
|
2020
|
Android 10
|
7
|
Redmi K20 Pro
|
2019
|
Android 10
|
8
|
Redmi K30 5G
|
2019
|
Android 10
|
9
|
Redmi K30 5G Racing
|
2020
|
Android 10
|
10
|
Redmi K30 Pro 5G
|
2020
|
Android 11
|
11
|
Xiaomi Mi 9
|
2019
|
Android 10
|
12
|
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
|
2019
|
Android 10
|
13
|
Xiaomi Mi 10 5G
|
2020
|
Android 11
|
14
|
Xiaomi Mi 10 Pro 5G
|
2020
|
Android 11
|
15
|
Xiaomi Mi 10 Youth 5G
|
2020
|
Android 11
|
16
|
Xiaomi Mi 9 Lite
|
2019
|
Android 10
|
17
|
Xiaomi Mi 9 SE
|
2019
|
Android 10
|
18
|
Xiaomi Mi CC9
|
2019
|
Android 10
|
19
|
Xiaomi Mi CC9e
|
2019
|
Android 10
|
20
|
POCO F2 Pro
|
2020
|
Android 11
|
21
|
Xiaomi Mi CC9 Meitu
|
2019
|
Android 10
|
22
|
Xiaomi Mi 9T Pro
|
2019
|
Android 10
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