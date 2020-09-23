Redmi Note 7, Redmi Note 8 и ещё 15 смартфонов Xiaomi получили новую версию MIUI 12
Компания Xiaomi выпустила бета-версию программного обеспечения MIUI 12 от 22 сентября для 17 моделей 2020 и 2019 годов выпуска. Уже полмесяца китайский гигант не тестирует возможности фирменной оболочки на смартфонах, которые были представлены в 2018 году.
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Из 17 моделей сразу семь были анонсированы в 2020 году, причём каждая из них может похвастаться поддержкой работы в сетях пятого поколения. Это флагманы Xiaomi Mi 10 5G, Mi 10 Ultra, POCO F2 Pro и Redmi K30 Pro 5G, оснащённые процессором Snapdragon 865, а также середняки Redmi K30 Ultra на Dimensity 1000+, Redmi 10X 5G и Redmi 10 Pro 5G на Dimensity 820 5G. Заметим, что все однокристальные системы выполняются по нормам 7-нанометровой технологии.
Из смартфонов 2019 года отметим Xiaomi Mi 9 Pro 5G. Это единственное устройство в списке родом из 2019 года, которое может похвастаться чипсетом Snapdragon 855+ и поддержкой 5G. Отдельно отметим ещё Redmi Note 8. Компания тестирует MIUI 12 для этого девайса уже не первый месяц, но дальше версии Closed Beta дело так и не дошло. Хотя слухи ходят, что стабильная прошивка выйдет уже до конца этого месяца. Правда, верится в этом с трудом.
Прошивка для Xiaomi Mi 10 5G, Redmi K30 Pro 5G и POCO F2 Pro построена на базе операционной системы Android 11. Все остальные модели получили оболочку на базе десятой ревизии «зелёного робота». Загрузить обновление можно по ссылкам, указанным в таблице. Скачивание архива начнётся автоматически после нажатия на «Загрузить». Перед установкой апдейта нужно сделать резервную копию данных.
|
#
|
Девайс
|
Год анонса
|
Скачать прошивку
|
1
|
Redmi 10X 5G
|
2020
|
2
|
Redmi 10X Pro 5G
|
2020
|
3
|
Redmi Note 8 Pro
|
2019
|
4
|
Redmi Note 8
|
2019
|
5
|
Redmi Note 7 Pro
|
2019
|
6
|
Redmi Note 7S
|
2019
|
7
|
Redmi Note 7
|
2019
|
8
|
Xiaomi Mi 10 Ultra
|
2020
|
9
|
Redmi K30 Ultra
|
2020
|
10
|
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
|
2019
|
11
|
Xiaomi Mi 9 4G
|
2019
|
12
|
Xiaomi Mi CC9e
|
2019
|
13
|
POCO F2 Pro
|
2020
|
14
|
Redmi K30 Pro 5G
|
2020
|
15
|
Redmi K20 Pro
|
2019
|
16
|
Xiaomi Mi 9T Pro
|
2019
|
17
|
Xiaomi Mi 10 5G
|
2020
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