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Компания Xiaomi выпустила бета-версию программного обеспечения MIUI 12 от 22 сентября для 17 моделей 2020 и 2019 годов выпуска. Уже полмесяца китайский гигант не тестирует возможности фирменной оболочки на смартфонах, которые были представлены в 2018 году.

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Из 17 моделей сразу семь были анонсированы в 2020 году, причём каждая из них может похвастаться поддержкой работы в сетях пятого поколения. Это флагманы Xiaomi Mi 10 5G, Mi 10 Ultra, POCO F2 Pro и Redmi K30 Pro 5G, оснащённые процессором Snapdragon 865, а также середняки Redmi K30 Ultra на Dimensity 1000+, Redmi 10X 5G и Redmi 10 Pro 5G на Dimensity 820 5G. Заметим, что все однокристальные системы выполняются по нормам 7-нанометровой технологии.

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Из смартфонов 2019 года отметим Xiaomi Mi 9 Pro 5G. Это единственное устройство в списке родом из 2019 года, которое может похвастаться чипсетом Snapdragon 855+ и поддержкой 5G. Отдельно отметим ещё Redmi Note 8. Компания тестирует MIUI 12 для этого девайса уже не первый месяц, но дальше версии Closed Beta дело так и не дошло. Хотя слухи ходят, что стабильная прошивка выйдет уже до конца этого месяца. Правда, верится в этом с трудом.

Прошивка для Xiaomi Mi 10 5G, Redmi K30 Pro 5G и POCO F2 Pro построена на базе операционной системы Android 11. Все остальные модели получили оболочку на базе десятой ревизии «зелёного робота». Загрузить обновление можно по ссылкам, указанным в таблице. Скачивание архива начнётся автоматически после нажатия на «Загрузить». Перед установкой апдейта нужно сделать резервную копию данных.