Huawei nova 5T сильно подешевел – флагманский процессор сервисы Google и NFC со скидкой 185 долларов
В прошлом году компания Huawei представила смартфон среднего уровня nova 5T на флагманском процессоре Kirin 980. Модель оценили примерно в 445 долларов (379 евро). За год её стоимость упала на 185 долларов. Сейчас смартфон можно выгодно купить на AliExpress.
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Модель nova 5T предлагается в модификации с 8 ГБ оперативки и встроенным флеш-накопителем объёмом 128 ГБ. С промокодом TREND1500 и купоном продавца стоимость смартфона составит чуть менее 260 долларов. Предложение действует до 26 сентября (9:59 МСК).
В России устройство продаётся официально в конфигурации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой памяти. Стоимость на старте продаж составила 27 990 рублей (365 долларов). Сейчас в магазине «Ситилинк» купить Huawei nova 5T можно за 24 490 рублей (320 долларов).
Напомним, что смартфон получил панель IPS LCD формата 6,26 дюйма. Разрешение составляет 1080 точек по узкой стороне. Дисплей имеет небольшое отверстие, в котором обосновалась фронтальная камера на 32 Мп. Так как в девайсе используется жидкокристаллический экран, разместить под ним биометрический сенсор не удалось, поэтому он перекочевал на правый торец. Сканер отпечатков пальцев совмещён с клавишей включения/выключения устройства.
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На тыльной стороне осталась основная камера с квартетом модулей в вертикальной ориентации. Два сенсора имеют разрешение 2 Мп. Они используются для макросъёмки и размытия фона. В главном модуле установлен 48-мегапиксельный датчик изображения. Разрешение ультраширокоугольной камеры составляет 16 Мп. Снимать видео можно в 4K Ultra HD (2160p), но частота кадров ограничена 30 FPS.
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7-нанометровый мобильный процессор Kirin 980 работает на частоте до 2,6 ГГц, имеет графику Mali-G76 MP10 и не поддерживает мобильные сети пятого поколения. Зарядная ёмкость аккумулятора составляет 3750 мА*ч. Проводная зарядка имеет мощность 22,5 Вт. С нуля до 50% батарея заряжается за 24 минуты.
Huawei nova 5T получил NFC и поддерживает технологию Google Pay. Смартфон хоть и вышел после ввода американских санкций, наличие под капотом процессора 2018 года позволило ему сохранить программное обеспечение от Google, включая магазин приложений Google Play.
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Из интерфейсов отметим Bluetooth 5.0, Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц и USB Type-C. Разъём для проводных наушников отсутствует. Программной платформой выступает операционная система Android 10, дополненная фирменной прошивкой EMUI 10.1. При этом в продаже модель появилась с предустановленным ПО EMUI 9.0 на базе девятой ревизии «зелёного робота».
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