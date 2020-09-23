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В прошлом году компания Huawei представила смартфон среднего уровня nova 5T на флагманском процессоре Kirin 980. Модель оценили примерно в 445 долларов (379 евро). За год её стоимость упала на 185 долларов. Сейчас смартфон можно выгодно купить на AliExpress.

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Модель nova 5T предлагается в модификации с 8 ГБ оперативки и встроенным флеш-накопителем объёмом 128 ГБ. С промокодом TREND1500 и купоном продавца стоимость смартфона составит чуть менее 260 долларов. Предложение действует до 26 сентября (9:59 МСК).

В России устройство продаётся официально в конфигурации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой памяти. Стоимость на старте продаж составила 27 990 рублей (365 долларов). Сейчас в магазине «Ситилинк» купить Huawei nova 5T можно за 24 490 рублей (320 долларов).

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Напомним, что смартфон получил панель IPS LCD формата 6,26 дюйма. Разрешение составляет 1080 точек по узкой стороне. Дисплей имеет небольшое отверстие, в котором обосновалась фронтальная камера на 32 Мп. Так как в девайсе используется жидкокристаллический экран, разместить под ним биометрический сенсор не удалось, поэтому он перекочевал на правый торец. Сканер отпечатков пальцев совмещён с клавишей включения/выключения устройства.

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На тыльной стороне осталась основная камера с квартетом модулей в вертикальной ориентации. Два сенсора имеют разрешение 2 Мп. Они используются для макросъёмки и размытия фона. В главном модуле установлен 48-мегапиксельный датчик изображения. Разрешение ультраширокоугольной камеры составляет 16 Мп. Снимать видео можно в 4K Ultra HD (2160p), но частота кадров ограничена 30 FPS.

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7-нанометровый мобильный процессор Kirin 980 работает на частоте до 2,6 ГГц, имеет графику Mali-G76 MP10 и не поддерживает мобильные сети пятого поколения. Зарядная ёмкость аккумулятора составляет 3750 мА*ч. Проводная зарядка имеет мощность 22,5 Вт. С нуля до 50% батарея заряжается за 24 минуты.

Huawei nova 5T получил NFC и поддерживает технологию Google Pay. Смартфон хоть и вышел после ввода американских санкций, наличие под капотом процессора 2018 года позволило ему сохранить программное обеспечение от Google, включая магазин приложений Google Play.

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Из интерфейсов отметим Bluetooth 5.0, Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц и USB Type-C. Разъём для проводных наушников отсутствует. Программной платформой выступает операционная система Android 10, дополненная фирменной прошивкой EMUI 10.1. При этом в продаже модель появилась с предустановленным ПО EMUI 9.0 на базе девятой ревизии «зелёного робота».