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Huawei P40 подешевел на 455 долларов – качественная камера, NFC, Kirin 990 и аккумулятор ёмкостью 3800 мА*ч по низкой цене

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Huawei P40 – самый доступный флагман китайской компании в 2020 году. Его оценили в 935 долларов (799 евро). Сейчас на AliExpress купить смартфон можно намного дешевле. По акции стоимость модели снижена почти в два раза. Предложение действует до 26 сентября 2020 года.

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Цена Huawei P40 по акции снижена до 520 долларов. Ещё 40 долларов можно сэкономить с промокодом TREND3000. В итоге модель обойдётся в 480 долларов, т.е. на 455 долларов дешевле, чем в апреле этого года, когда стартовали продажи флагмана.

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Смартфону есть что предложить, хоть он является самой скромной из трёх моделей нового поколения. Он не сильно отличается от Huawei P30 из 2019 года. Главная фишка всей 40-й серии – датчик изображения Sony IMX700 с разрешением 50 Мп. Оптический формат матрицы –1/1,28 дюйма. Размер пикселя – 2,44 мкм. Главный модуль имеет фазовую автофокусировку и может снимать ролики в 4K при 30 FPS и 60 FPS. Помимо него в камере есть 8-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным зумом и ультраширокоугольный модуль на 16 Мп.

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Фронтальная камера тоже обзавелась поддержкой 4K@60FPS. Она построена на базе 32-мегапиксельного сенсора, компанию которому составляет датчик ToF 3D. Увы, для трёхмерного распознавания лиц он не применяется. В его задачи входит анализ глубины резкости для более точного размытия заднего фона при съёмке селфи в портретном режиме.

Сердцем Huawei P40 выступил мобильный процессор Kirin 990 5G, выполненный по 7-нм технологии. В однокристальной системе есть ядра с частотой до 2,86 ГГц, двойной ИИ-ускоритель для задач искусственного интеллекта и графический узел Mali-G76 MP16. Флагманская система-на-чипе дополнена 8 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 128 ГБ. Тип хранилища – UFS 3.0.

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Зарядная ёмкость встроенной батареи составляет 3800 мА*ч. Аккумулятор всё так же поддерживает исключительно 22,5-ваттную зарядку проводным путём и не может похвастаться беспроводной подзарядкой. Список интерфейсов включает NFC, USB-C, Bluetooth 5.1 и Wi-Fi с поддержкой частоты 5,8 ГГц. Разъём для наушников не предусмотрен.

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Huawei P40 обзавёлся 6,1-дюймовой панелью на органических светодиодах. Дисплей получил встроенный сканер отпечатков пальцев и не может похвастаться поддержкой повышенной частоты обновления. Разрешение составило 1080 x 2340 точек, а плотность пикселей – 422 ppi. Для селфи-камеры в левом верхнем углу есть овальное отверстие. Корпус сделан из металла и стекла, а защита соответствует стандарту IP53.

Флагман не получил сервисов Google, а установить их вручную простым способом тоже не получится, как это было в конце прошлого года. Сейчас китайская компания занимается развитием собственного программного обеспечения Huawei Mobile Services. Большинство основных приложений уже есть в фирменном магазине App Gallery, правда, обновляются они не всегда так оперативно, как в Play Market. Программной основной служит операционная система Android 10 с фирменным софтом EMUI 10.1. В Китае уже Huawei P40 получил бета-версию проприетарной прошивки EMUI 11.

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