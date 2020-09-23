Huawei P40 подешевел на 455 долларов – качественная камера, NFC, Kirin 990 и аккумулятор ёмкостью 3800 мА*ч по низкой цене
Huawei P40 – самый доступный флагман китайской компании в 2020 году. Его оценили в 935 долларов (799 евро). Сейчас на AliExpress купить смартфон можно намного дешевле. По акции стоимость модели снижена почти в два раза. Предложение действует до 26 сентября 2020 года.
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Цена Huawei P40 по акции снижена до 520 долларов. Ещё 40 долларов можно сэкономить с промокодом TREND3000. В итоге модель обойдётся в 480 долларов, т.е. на 455 долларов дешевле, чем в апреле этого года, когда стартовали продажи флагмана.
Смартфону есть что предложить, хоть он является самой скромной из трёх моделей нового поколения. Он не сильно отличается от Huawei P30 из 2019 года. Главная фишка всей 40-й серии – датчик изображения Sony IMX700 с разрешением 50 Мп. Оптический формат матрицы –1/1,28 дюйма. Размер пикселя – 2,44 мкм. Главный модуль имеет фазовую автофокусировку и может снимать ролики в 4K при 30 FPS и 60 FPS. Помимо него в камере есть 8-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным зумом и ультраширокоугольный модуль на 16 Мп.
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Фронтальная камера тоже обзавелась поддержкой 4K@60FPS. Она построена на базе 32-мегапиксельного сенсора, компанию которому составляет датчик ToF 3D. Увы, для трёхмерного распознавания лиц он не применяется. В его задачи входит анализ глубины резкости для более точного размытия заднего фона при съёмке селфи в портретном режиме.
Сердцем Huawei P40 выступил мобильный процессор Kirin 990 5G, выполненный по 7-нм технологии. В однокристальной системе есть ядра с частотой до 2,86 ГГц, двойной ИИ-ускоритель для задач искусственного интеллекта и графический узел Mali-G76 MP16. Флагманская система-на-чипе дополнена 8 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 128 ГБ. Тип хранилища – UFS 3.0.
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Зарядная ёмкость встроенной батареи составляет 3800 мА*ч. Аккумулятор всё так же поддерживает исключительно 22,5-ваттную зарядку проводным путём и не может похвастаться беспроводной подзарядкой. Список интерфейсов включает NFC, USB-C, Bluetooth 5.1 и Wi-Fi с поддержкой частоты 5,8 ГГц. Разъём для наушников не предусмотрен.
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Huawei P40 обзавёлся 6,1-дюймовой панелью на органических светодиодах. Дисплей получил встроенный сканер отпечатков пальцев и не может похвастаться поддержкой повышенной частоты обновления. Разрешение составило 1080 x 2340 точек, а плотность пикселей – 422 ppi. Для селфи-камеры в левом верхнем углу есть овальное отверстие. Корпус сделан из металла и стекла, а защита соответствует стандарту IP53.
Флагман не получил сервисов Google, а установить их вручную простым способом тоже не получится, как это было в конце прошлого года. Сейчас китайская компания занимается развитием собственного программного обеспечения Huawei Mobile Services. Большинство основных приложений уже есть в фирменном магазине App Gallery, правда, обновляются они не всегда так оперативно, как в Play Market. Программной основной служит операционная система Android 10 с фирменным софтом EMUI 10.1. В Китае уже Huawei P40 получил бета-версию проприетарной прошивки EMUI 11.
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