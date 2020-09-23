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Компания HMD Global представила два новых смартфона под брендом Nokia, которые сразу же появились в России. Они называются Nokia 2.4 и Nokia 3.4, являясь при этом представителями бюджетного ценового сегмента. Вместе с ними в России была анонсирована модель Nokia 8.3 5G, мировая премьера которой состоялась ещё в марте этого года до начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Все три новинки выпускаются в рамках программы Android One.

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Nokia 8.3 5G – это первый смартфон финско-китайского производителя, который может работать в мобильных сетях пятого поколения. Коронавирус стал причиной того, что между анонсом модели и её выходом на рынок прошло полгода.

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Компания позиционирует своё устройство как флагмана, но при этом смартфон оборудован 7-нанометровым процессором среднего уровня Snapdragon 765G. Эта однокристальная система уже встречается в девайсах стоимость менее 300 долларов. Новинка же стоит более чем в два раза дороже, но об этом позже.

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Смартфон обладает Quad-камерой с разрешением 64 Мп + 12 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Она не имеет ни зум-объектива, ни оптической стабилизации изображения. Записывать ролики можно в 4K UHD при 30 FPS. Разрешение камеры для селфи составляет 24 Мп. Она установлена в левом углу лицевой стороны. Отметим, что обе камеры обзавелись оптикой от ZEISS.

Nokia 8.3 5G оснастили 6,81-дюймовым дисплеем IPS LCD формата Full HD+. Поддержкой частоты обновления 90 Гц или 120 Гц он похвастаться не может. Биометрический сенсор расположен на правом торце. Спереди внизу есть надпись Nokia, которая возвращает нас в прошлое на несколько лет, когда каждый производитель напоминал своё название.

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Ёмкость встроенного аккумулятора составила 4500 мА*ч. Он может похвастаться 18-ваттной зарядкой по проводу через USB-C. Также на борту смартфона нашлось место для Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, NFC, радиоприёмника, выхода под проводные наушники и отдельного слота для карты microSD. Программной платформой выступает стоковая версия операционной системы Android 10.

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Рекомендованная цена Nokia 8.3 в России составила 49 990 рублей. За предзаказ компания дарит наушники Nokia BH-605 и чехол Clear Case. Кроме того, покупатели смогут полгода использовать 100 ГБ хранилища в сервисах Gmail, Google Диск и Google Фото.

Nokia 3.4 оборудован чипсетом Snapdragon 460 в паре с 3 ГБ оперативной памяти. Накопитель имеет вместимость 64 ГБ. В смартфоне установлен 6,39-дюймовый дисплей формата HD+ с небольшим отверстием для 8-мегапиксельной фронталки. Разрешение основной камеры составило 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Биометрический сенсор установлен сзади.

Ёмкость встроенной батареи равна 4000 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 10 Вт. Смартфон получил разъём для наушников. Модель обзавелась чипом NFC и выходом под проводные наушники. Работает она тоже на стоковой ОС Android 10.

Nokia 2.4 – ещё более скромное устройство на Android 10. Оно оснащено процессором Helio P22, которому уже пошёл третий год. Чип работает в паре с 2/3 ГБ оперативной памяти, а под хранение данных предусмотрен накопитель на 32/64 ГБ. Ёмкость аккумулятора составила 4500 мА*ч.

Новинка оборудована 6,5-дюймовой панелью LCD формата HD+. В каплевидном вырезе расположена фронтальная камера на 5 Мп. Сзади разместились модули разрешением 13 Мп + 2 Мп и сканер отпечатков пальцев. NFC и выход под наушники тоже присутствуют.

Стоимость Nokia 2.4 в модификации 2/32 ГБ составила 9990 рублей. Версию 3/64 ГБ компания оценила в 10 990 рублей. За модель Nokia 3.4 отдать придётся 12 990 рублей. Продажи бюджетных смартфонов начнутся в четвёртом квартале.