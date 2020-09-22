Xiaomi Redmi Note 8 Pro подешевел на 135 долларов – NFC, игровой процессор, 64-Мп камера и ёмкий аккумулятор по лучшей цене
На китайской торговой площадке AliExpress продолжается сентябрьская распродажа. Мы уже несколько раз писали о смартфонах компании Xiaomi, которые доступны по сниженной цене. В этом материале поговорим об одном из самых продаваемых Android-устройств первой половины 2020 года. Речь идёт о Xiaomi Redmi Note 8 Pro.
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Смартфон поступил в продажу год назад в качестве первого в мире решения с 64-мегапиксельной основной камерой. Кроме того, именно данная модель первой обзавелась 12-нм чипсетом MediaTek Helio G90T и стала дебютной представительницей серии с поддержкой Near Field Communication.
На глобальном рынке стоимость Xiaomi Redmi Note 8 Pro в топовой модификации превысила отметку 300 долларов, составив 325 долларов (279 евро). За эти деньги смартфон предлагает 6 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище вместимостью 128 ГБ. Сейчас цена снижена более чем на 135 долларов и составляет около 190 долларов.
В начальной конфигурации аппарат тоже укомплектован 6 ГБ ОЗУ, но при этом объём накопителя урез в два раза. Цена сейчас составляет 170 долларов, в то время как на старте продаж модель была оценена в 295 долларов (249 евро). Отметим, что для получения указанной стоимости нужно использовать промокод TREND1000, который даёт скидку в 14 долларов, и купон магазина, снижающий цену ещё на 2 доллара.
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Если говорить о российских продажах, стоит понимать, что после премьеры моделей нового поколения Redmi Note 8 Pro немного подорожал. Например, рекомендованная цена версии 6/64 ГБ выросла до 21 990 рублей (290 долларов), а стоимость модификации 6/128 ГБ увеличилась до 23 990 рублей (315 долларов). Но сейчас в магазине «Ситилинк» смартфон можно купить за 15 990 рублей (210 долларов) и 17 990 рублей (235 долларов) соответственно.
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Напомним, что вместе с сенсором на 64 Мп в основной камере также есть два датчика на 2 Мп и 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль. Весь набор матриц установлен на тыльной панели вместе со сканером отпечатков пальцев. Разрешение камеры для селфи составляет 20 Мп.
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Компания MediaTek позиционирует свой процессор Helio G90T в качестве игрового. Для этого у него есть восемь ядер с частотой до 2,05 ГГц и графический узел Mali-G76 MC4. Изделие выполняется по технологии 12-нм. Вопросами питания занимается встроенная батарея ёмкостью 4500 мА*ч с 18-ваттной зарядкой проводным способом.
С интерфейсами у Xiaomi Redmi Note 8 Pro всё тоже хорошо. В начале материала мы писали, что модель поддерживает Near Filed Communication. Помимо NFC в арсенал смартфона вошли USB Type-C, выход 3,5 мм для проводных наушников, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5. Слот под карту microSD оказался гибридным.
Модель прошлого поколения имеет дисплей IPS LCD диагональю 6,53 дюйма формата Full HD+. В каплевидном вырезе установлена селфи-камера. Корпус не получил защиты от воды по стандартам IP. В завершение добавим, что Redmi Note 8 Pro уже обновили до MIUI 12 на Android 10, тогда как продажи стартовали с предустановленной прошивкой MIUI 10 и операционной системой Android 9.0 Pie.
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