Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Huami занимается выпуском спортивных браслетов Xiaomi Mi Band. Параллельно она производит умные часы бренда Amazfit. Сегодня, 22 сентября, производитель анонсировал модель Amazfit GTR 2.

реклама

Новинка доступна в двух изданиях: Sport и Classic. Обе предлагают круглый дисплей AMOLED диаметром 1,39 дюйма. Максимальная яркость – 450 нит. Разрешение составляет 454 x 454 точки, а плотность пикселей – 326 ppi. Спортивная версия часов оснащена силиконовым ремешком и заключена в алюминиевый корпус. В классическом варианте часы исполнены из нержавеющей стали и обладают кожаным ремешком.

анонсы и реклама Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх <b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх GTX 1660 - цены тоже идут вниз Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Для определения частоты сердечных сокращений предусмотрен оптический датчик нового поколения. Также новинка обзавелась сенсором OxygenBeats для определения уровня кислорода в крови. Функция SomnusCare отвечает за мониторинг качества и продолжительности сна.

По словам производителя Amazfit GTR 2 поступят в продажу с поддержкой 12 спортивных режимов. При этом в будущем обновление программного обеспечение увеличит их количество почти в восемь раз – до 90. Под капотом умных часов нового поколения есть один динамик с усилителем, навигационный модуль GPS и гироскоп. Корпус имеет защиту от воды. Маркировка – 5 ATM.

реклама

Модель получила поддержку работы с голосовым помощником Xiaomi Xiao AI. Без подключения к Интернету часы поддерживают до 70 голосовых команд. Также отметим наличие чипа NFC, адаптера беспроводной связи Wi-Fi и подключение к смартфонам по протоколу Bluetooth. Носимый гаджет может выводить уведомления о звонках и входящих сообщениях.

реклама

Ёмкость комплектной батареи составила 471 мА*ч. Время автономной работы – 14 часов в обычном режиме и использования. Если же не будете задействовать умные функции, подзаряжать аккумулятор придётся реже, чем один раз в месяц. При этом автономность с постоянно активным GPS составляет 24 часа, а при включении передачи данных – 10 часов.

реклама

Стоимость Amazfit GTR 2 Classic Edition составила порядка 165 долларов. Спортивная версия новых умных часов обойдётся примерно на 15 долларов дешевле. В Китае продажи новинки стартовали сразу же после завершения презентации.