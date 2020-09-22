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В середине марта 2020 года компания Xiaomi представила модель Redmi Note 9 Pro в Индии. На международном рынке смартфон появился как Redmi Note 9S по цене от 270 долларов (229 евро) за версию с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ. Сейчас на AliExpress проходит акция, и купить модель можно заметно дешевле.

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Сразу отметим, что мы говорим о топовой модификации памяти. Она предполагает накопитель вместимостью 128 ГБ в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Цена на старте продаж составила 315 долларов (269 евро). На AliExpress с промокодом TREND1000 купить Redmi Note 9S можно за 185 долларов, т.е. на 130 долларов дешевле.

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В России модель тоже продаётся, но в официальной рознице доступна только начальная модификация памяти. Её рекомендованная стоимость на старте продаж составила 17 990 рублей (235 долларов). Ранее цена уже падала до 12 990 рублей (170 долларов). Сейчас в магазине «Ситилинк» купить Xiaomi Redmi Note 9S можно за 13 990 рублей (185 долларов).

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Напомним, что смартфон оборудован процессором Snapdragon 720G, который выполнен по 8-нм технологии. Чип имеет ядра с частотой до 2,3 ГГц и графический контроллер Adreno 618. Для обеспечения питания на борту устройства предусмотрен встроенный аккумулятор ёмкостью 5020 мА*ч с 18-ваттной подзарядкой по проводу. Время автономной работы в режиме просмотра видео составляет свыше 16 часов на полном заряде. Разговаривать по телефоне можно в течение почти двух суток без остановки.

Модель имеет корпус из пластика со стеклянными тыльной и лицевой сторонами. Спереди расположен дисплей IPS FHD+. В его основе лежит матрица диагональю 6,67 дюйма с небольшим отверстием под 16-мегапиксельную фронтальную камеру, которая может похвастаться поддержкой технологии распознавания лиц.

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Биометрический датчик обосновался на боковом торце, а сзади осталась только квадратная площадка с четырьмя оптическими модулями. Разрешение главного составляет 48 Мп, а ультраширокоугольного – 8 Мп. Первый имеет фазовую автофокусировку, но оптической стабилизацией похвастаться не может. Также основная камера смартфона обзавелась дополнительными сенсорами на 5 Мп и 2 Мп для макросъёмки и размытия фона соответственно. Снимать ролики модель позволяет в 4K UHD при 30 к/сек.

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В Xiaomi Redmi Note 9S нет чипа NFC, что является самой большой проблемой устройства. Из интерфейсов можно отметить разъём для подключения проводных наушников, порт USB Type-C, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Индийская версия смартфона уже получила прошивку MIUI 12. Герой нашего материала ещё работает на базе программного обеспечения MIUI 11. В основе лежит операционная система Android 10. Одиннадцатая ревизия «зелёного робота» станет доступна ближе к концу первого квартала 2021 года.