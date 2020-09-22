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Вчера, 21 сентября, пекинская компания Xiaomi выпустила прошивку MIUI 12 v20.9.21 для нескольких смартфонов, которые продаются на китайском рынке. Учитывая то, что одно и то же устройство может продаваться в разных регионах под разными названиями, установить апдейт можно на 23 модели.

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Из 23 смартфонов только шесть были представлены в 2020 году. Это флагман Xiaomi Mi 10 Ultra на Snapdragon 865, середняки Redmi K30 Ultra и Xiaomi Mi 10 Youth на Dimensity 1000+ и Snapdragon 765G соответственно, ещё одно устройство на SD765G в лице Redmi K30 5G Racing, а также модели Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G на Dimensity 820 5G. Заметим, что все шесть решений могут похвастаться поддержкой работы в сетях пятого поколения.

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Остальные 17 устройств вышли в 2019 году. Только две модели могут работать в сетях 5G. Это флагман Xiaomi Mi 9 Pro 5G на Snapdragon 855+ и Redmi K30 5G на Snapdragon 765G. Загрузить закрытую бета-версию обновления можно по ссылкам в таблице. Она нацелена на ознакомление с новшествами оболочки MIUI 12 для тех, кто не хочет ждать релиза стабильной версии программного обеспечения.