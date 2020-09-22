23 смартфона Xiaomi получили актуальную версию MIUI 12
Вчера, 21 сентября, пекинская компания Xiaomi выпустила прошивку MIUI 12 v20.9.21 для нескольких смартфонов, которые продаются на китайском рынке. Учитывая то, что одно и то же устройство может продаваться в разных регионах под разными названиями, установить апдейт можно на 23 модели.
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Из 23 смартфонов только шесть были представлены в 2020 году. Это флагман Xiaomi Mi 10 Ultra на Snapdragon 865, середняки Redmi K30 Ultra и Xiaomi Mi 10 Youth на Dimensity 1000+ и Snapdragon 765G соответственно, ещё одно устройство на SD765G в лице Redmi K30 5G Racing, а также модели Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G на Dimensity 820 5G. Заметим, что все шесть решений могут похвастаться поддержкой работы в сетях пятого поколения.
Остальные 17 устройств вышли в 2019 году. Только две модели могут работать в сетях 5G. Это флагман Xiaomi Mi 9 Pro 5G на Snapdragon 855+ и Redmi K30 5G на Snapdragon 765G. Загрузить закрытую бета-версию обновления можно по ссылкам в таблице. Она нацелена на ознакомление с новшествами оболочки MIUI 12 для тех, кто не хочет ждать релиза стабильной версии программного обеспечения.
|
№
|
Телефон
|
Год премьеры
|
Номер прошивки
|
Скачать
|
1
|
Redmi 10X 5G
|
2020
|
20.9.21
|
2
|
Redmi Note 8 Pro
|
2019
|
20.9.21
|
3
|
Redmi 10X Pro 5G
|
2020
|
20.9.21
|
4
|
Xiaomi Mi 10 Ultra
|
2020
|
20.9.21
|
5
|
Xiaomi Mi 9
|
2019
|
20.9.21
|
6
|
Redmi K30 Ultra
|
2020
|
20.9.21
|
7
|
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
|
2019
|
20.9.21
|
8
|
Redmi Note 8
|
2019
|
20.9.21
|
9
|
Xiaomi Mi 9 SE
|
2019
|
20.9.21
|
10
|
Redmi Note 7
|
2019
|
20.9.21
|
11
|
Redmi Note 7S
|
2019
|
20.9.21
|
12
|
Xiaomi Mi CC9e
|
2019
|
20.9.21
|
13
|
Redmi K30 5G
|
2019
|
20.9.21
|
14
|
Xiaomi Mi 9 Lite
|
2019
|
20.9.21
|
15
|
Xiaomi Mi CC9
|
2019
|
20.9.21
|
16
|
Redmi K20 Pro
|
2019
|
20.9.21
|
17
|
Xiaomi Mi 9T Pro
|
2019
|
20.9.21
|
18
|
Xiaomi Mi 10 Youth
|
2020
|
20.9.21
|
19
|
Xiaomi Mi CC9 Meitu
|
2019
|
20.9.21
|
21
|
Redmi Note 7 Pro
|
2019
|
20.9.21
|
22
|
Redmi K30 5G Racing
|
2020
|
20.9.21
|
23
|
Redmi K20 Pro Premium
|
2019
|
20.9.21
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