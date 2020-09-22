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Компания Huawei с середины 2019 года вынуждена выпускать смартфоны без предустановленного программного обеспечения от Google, не считая операционной системы Android. Модели P30 и P30 Pro стали последними полноценными флагманами производителя, которые получили Google Mobile Services, поскольку вышли за два месяца до ввода первого пакета санкций со стороны США. Семейство Huawei P40 уже вышло сразу с Huawei Mobile Services. Но даже несмотря на отсутствие пакета предустановленного ПО от Google, смартфоны оказались весьма интересными. Особенно это касается версии Huawei P40 Pro. За полгода с момента премьеры её цена упала более чем на 400 долларов.

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Европейская версия флагмана нового поколения оснащена 8 ГБ оперативной памяти. Накопитель имеет вместимость 256 ГБ. Цена составила 999 евро (1170 долларов), что на 100 евро дешевле по сравнению со стартом продаж. Вчера на AliExpress стартовала осенняя распродажа, в рамках которой можно купить Huawei P40 Pro на 430 долларов дешевле, чем на момент выхода на рынок.

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Чтобы снизить стоимость до 740 долларов, вам нужно использовать промокод TREND3000, который даёт скидку в размере порядка 40 долларов. Если все промокоды уже разобраны, то можете применить код TREND4000. Он позволяет сэкономить 4000 рублей. Но в таком случае вам придётся изменить валюту с доллара на рубль. При этом обойдётся смартфон в 57 000 рублей или приблизительно 745 долларов

В России флагман продаётся официально с начала апреля 2020 года тоже в модификации 8/256 ГБ. Купить Huawei P40 Pro в магазине «Ситилинк» сейчас можно за 64 390 рублей (845 долларов). Цена на старте продаж составила 69 990 рублей (920 долларов).

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Главной особенностью любого флагмана китайской компании начиная с 2018 года является основная камера. В случае с героем заметки она имеет разрешение 50 Мп + 40 Мп + 12 Мп и сенсор ToF 3D для измерения глубины резкости. В главном модуле установлена новая матрица Sony IMX7000, которая пока что не имеет аналогов. Оптический формат сенсора – 1/1,28 дюйма. Размер пикселя – 2,44 мкм.

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Ультраширокоугольная камера на 40 Мп может похвастаться фазовым автофокусом. 12-мегапиксельный телеобъектив получил 5-кратный зум и оптическую стабилизацию изображения. На лицевой стороне обосновался модуль для селфи на 32 Мп с автоматической фокусировкой, дополненный ToF 3D. Основная и фронтальная камера во флагмане поддерживают запись видео в 4K UHD при 60 FPS.

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Сердцем Huawei P40 Pro является мобильный процессор Kirin 990 5G. Это третья однокристальная система после Kirin 810 и Kirin 990, с которой компания не может использовать сервисы Google. Чип работает на частоте до 2,86 ГГц и поддерживает мобильные сети пятого поколения. Решить проблему с американским программным обеспечением компания из Шэньчжэня решила своими силами, начав разработку проприетарного софта Huawei Mobile Services с магазином приложение App Gallery.

Модель работает на встроенном аккумуляторе, зарядная ёмкость которого составляет 4200 мА*ч. Дисплей OLED имеет интегрированный сенсор для считывания отпечатков пальцев, разрешение 1200 x 2640 точек и диагональ 6,58 дюйма. Матрица поддерживает HDR10 и частоту обновления 90 Гц. Из прочего отметим NFC, Bluetooth 5.1 / Wi-Fi 6, USB-C, ИК-излучатель и защиту от воды по стандарту IP68.

Huawei P40 Pro остался без разъёма для наушников и стереодинамиков. Программным базисом из коробки выступила прошивка EMUI 10.1 с операционной системой Android 10. В Китае уже компания начала распространять фирменную оболочку EMUI 11.