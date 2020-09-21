Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Xiaomi весной этого года представила новое поколение смартфонов Redmi Note. Модели вышли спустя примерно полгода после премьеры восьмой серии. Стандартное издание линейки называется Xiaomi Redmi Note 9. Смартфон оказался довольно неоднозначным решением на старте продаж из-за цены международном рынке – 235 долларов (199 евро) или 295 долларов (249 евро) в зависимости от модификации. Но время идёт, а модель дешевеет. Сейчас её стоимость на AliExpress упала почти в два раза.

реклама

Если быть точнее, то версия с 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной стоит 139 долларов, а за конфигурацию с 4 ГБ ОЗУ и накопителем объёмом 128 ГБ нужно отдать примерно на 18 долларов больше. Как вы поняли, с момента начала продаж цена уже упала примерно на 95 долларов (40%) и 140 долларов (47%) соответственно. Чтобы получить указанную стоимость нужно ввести промокод TREND750 для начальной комплектации и TREND1000 для топовой. Примечательно, что во втором случае промокод будет активирован только, если валютой выбран рубль.

анонсы и реклама Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх GTX 1660 - цены тоже идут вниз Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

В России купить Xiaomi Redmi Note 9 можно официально в тех же двух модификациях памяти. Так, цена начальной версии составляет 13 990 рублей (185 долларов), а максимальной – 15 990 рублей (210 долларов). При этом стоимость каждой конфигурации по сравнению со стартом продаж уже упала на 3000 рублей (40 долларов). Заказать смартфон в магазине «Ситилинк» можно по этой ссылке и по этой.

реклама

Модель Redmi Note 9 выглядит весьма привлекательным решением после снижения цены. Хотя стоит отметить, что ранее стоимость версий 3/64 ГБ и 4/128 ГБ опускалась до 135 долларов и 145 долларов соответственно. Смартфон оборудован процессором Helio G85, который выполняется по 12-нм технологии. Однокристальная система обзавелась ядрами с частотой до 2,0 ГГц и графическим узлом Mali-G52 MC2.

За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5020 мА*ч, которую можно зарядить через порт USB-C, используя 18-ваттный адаптер питания. Помимо разъёма для синхронизации с ПК и подзарядки устройство также может похвастаться Wi-Fi 5, Bluetooth 5 и выходом под проводные наушники.

реклама

На лицевой стороне смартфона установлен дисплей формата FHD+, в основе которого лежит 6,53-дюймовая ЖК-панель. Частота обновления – 60 Гц. Заметим, что в линейке Redmi Note ещё нет ни одного гаджета с 90-Гц или 120-Гц экраном. Разрешение фронтальной камеры составляет 13 Мп. Главная камера расположена на тыльной стороне. Она получила стандартный блок на 48 Мп, ультраширокоугольный модуль на 8 Мп и пару 2-мегапиксельных вспомогательных сенсоров.

реклама

Сзади также обосновался и сканер отпечатков пальцев. Из прочих параметров можно отметить пластиковую рамку, стекло Gorilla Glass пятого поколения на лицевой стороне, защиту от брызг и наличие отдельного слота для карты microSD. Чип NFC тоже имеется. Xiaomi Redmi Note 9 появился на рынке с предустановленной Android 10 и MIUI 11. Сейчас уже в некоторых регионах модель обновилась до MIUI 12. Одиннадцатая версия операционной системы от Google «прилетит» лишь весной следующего года.