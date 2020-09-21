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Китайская компания Xiaomi в начале февраля этого года представила флагманский смартфон Xiaomi Mi 10. Из-за отмены выставки Mobile World Congress 2020 в целях предотвращения распространения коронавируса в Европе производитель перенёс мировую премьеру флагмана на конец первого квартала. Оценили модель в модификациях со 128 ГБ и 256 ГБ постоянной памяти в 945 долларов (799 евро) и 1065 долларов (899 евро) соответственно. Сейчас смартфон можно купить намного дешевле.

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Сегодня в 10:00 по Москве на AliExpress стартовала очередная распродажа. По акции купить Xiaomi Mi 10 можно намного дешевле, чем на старте продаж. Версия с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 128 ГБ обойдётся в 505 долларов вместо 945 долларов. За модель со встроенным хранилищем объёмом 256 ГБ нужно отдать 525 долларов т.е. на 540 долларов меньше, чем весной. Для получения скидку нужно воспользоваться промокодом TREND3000. Заметим, что версия с адаптером питания с американской вилкой обойдётся в 490 долларов.

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Напомним, что в России модель тоже продаётся официально. Её представили в конце весны. В отличие от Китая и Европы, до российского рынка добралась лишь одна модификация памяти. Она предполагает 8 ГБ оперативки в паре с накопителем вместимостью 256 ГБ. На старте продаж цена составила 69 990 рублей. В магазине «Регард» сейчас флагман текущего поколения можно приобрести на 9 000 рублей дешевле.

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Xiaomi Mi 10 оборудован топовой платформой на момент премьеры. Аппаратным базисом смартфона служит однокристальная система Snapdragon 865, которая выполняется по нормам 7-нанометровой технологии. Модель первой среди всех устройств китайской компании получила 90-герцовую панель AMOLED. Экран отличается встроенным сканером отпечатков пальцев, разрешением FHD+, изогнутыми гранями, поддержкой стандарта HDR10+ и наличием отверстия под фронтальную камеру на 20 Мп. Диагональ матрицы составляет 6,67 дюйма, а защиту обеспечивает пятое поколение Gorilla Glass.

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Идентичным стеклом компании Corning оформлена и тыльной сторона смартфона. Она содержит только вспышку и четырёхмодульную основную камеру. Её разрешение составляет 108 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Камера поддерживает 8K Ultra HD. Снимать видео можно с частотой 60 FPS, но в формате 4K Ultra HD или Full HD. Также отметим, что флагман не имеет телеобъектива, зато может похвастаться оптической стабилизацией изображения.

В Xiaomi Mi 10 все поклонники дождались стереодинамиков, а вот защитой от воды по стандарту IP до сих пор не может похвастаться ни один смартфон китайской компании за все десять лет её существования. Ёмкость комплектной батареи составила 4780 мА*ч. Аккумулятор получил и беспроводную зарядку, и проводную USB Power Delivery 3.0. Мощность составляет по 30 Вт. Также производителем заявлена обратная 5-ваттная подзарядка беспроводным путём.

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Корпус модели Mi 10 имеет габаритные размеры 162,5 x 74,8 x 9 мм. Весит флагман чуть более 200 граммов. Смартфон получил инфракрасный излучатель, поддержку Near Field Communication, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и USB-C. Разъём для подключения проводных наушников отсутствует. Программной оболочкой выступает операционная система Android 10, которая лежит в основе фирменной прошивки MIUI 11. При этом компания уже тестирует глобальную версию MIUI 12 с ОС Android 11.