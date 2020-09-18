Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Похоже, американское правительство таки добилось своего, и уже через два дня в Соединённых Штатах компании Google и Apple заблокируют приложение TikTok в своих магазинах программного обеспечения Google Play и App Store соответственно. На такой шаг калифорнийские гиганты идут во имя национальной безопасности.

реклама

20 сентября 2020 года американские пользователи гаджетов компании Apple и устройств на базе операционной системы Android не смогут устанавливать TikTok и обновления для приложения. То же самое касается и программного обеспечения WeChat.

анонсы и реклама Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх GTX 1660 - цены тоже идут вниз Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Напомним, что TikTok принадлежит компании ByteDance, тогда как WeChat является детищем крупной корпорации Tencent Holdings. Вместе с блокировкой приложений обеим компаниям будет запрещено использовать хостинг в Соединённых Штатах. Tencent такой возможности лишится уже в ближайшее воскресенье, а ByteDance – с 12 ноября текущего года.

Ситуацию уже прокомментировал Уилбур Росс, министр торговли Соединённых Штатов. Он отметил, что президент Дональд Трамп делает всё, чтобы защитить американцев от угрозы со стороны Коммунистической партии КНР, а блокировка WeChat и TikTok является очередным шагом на пути к достижению цели.