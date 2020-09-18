Apple и Google заблокируют TikTok в США с 20 сентября
Похоже, американское правительство таки добилось своего, и уже через два дня в Соединённых Штатах компании Google и Apple заблокируют приложение TikTok в своих магазинах программного обеспечения Google Play и App Store соответственно. На такой шаг калифорнийские гиганты идут во имя национальной безопасности.
реклама
20 сентября 2020 года американские пользователи гаджетов компании Apple и устройств на базе операционной системы Android не смогут устанавливать TikTok и обновления для приложения. То же самое касается и программного обеспечения WeChat.
Напомним, что TikTok принадлежит компании ByteDance, тогда как WeChat является детищем крупной корпорации Tencent Holdings. Вместе с блокировкой приложений обеим компаниям будет запрещено использовать хостинг в Соединённых Штатах. Tencent такой возможности лишится уже в ближайшее воскресенье, а ByteDance – с 12 ноября текущего года.
Ситуацию уже прокомментировал Уилбур Росс, министр торговли Соединённых Штатов. Он отметил, что президент Дональд Трамп делает всё, чтобы защитить американцев от угрозы со стороны Коммунистической партии КНР, а блокировка WeChat и TikTok является очередным шагом на пути к достижению цели.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила