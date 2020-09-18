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Тайваньская компания ASUS представила флагманский игровой смартфон ROG Phone III в конце июля этого года. Он одним из первых получил однокристальную систему Snapdragon 865+ с пиковой частотой 3,1 ГГц. Летняя новинка доступна для предварительного заказа в России.

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Флагман уже продаётся в Китае и в Европе. И там, и там компания дополнительно предлагает издание на процессоре Snapdragon 865. В России геймерский смартфон будет продаваться исключительно в модификации со Snapdragon 865+. 7-нанометровая однокристальная система имеет графический контроллер Adreno 650 и дополнена 12/16 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного накопителя составляет 512 ГБ вне зависимости от модификации.

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ASUS ROG Phone III получил алюминиевый корпус со стеклом Gorilla Glass 6 спереди и Gorilla Glass 3 сзади. Сбоку установлены сенсорные триггеры для расширения возможностей управления в играх. Дисплей AMOLED характеризуется размером 6,59 дюйма по диагонали, частотой обновления 144 Гц, разрешением Full HD+ и поддерживает расширенный динамический диапазон. В экран интегрирован оптический биометрический сенсор.

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Игровой флагман получил стереодинамики с двумя усилителями и поддержкой DTS:X. Разъём для наушников отсутствует. Из интерфейсов также отметим чип NFC, Bluetooth 5.1, Wi-Fi с поддержкой частоты 5,8 ГГц, порты USB Type-C на нижнем торце (2.0) и сбоку (3.1). Программной платформой выступает операционная система Android 10 в паре с прошивкой ROG UI.

На тыльной стороне вместе с основной камерой расположен логотип линейки ROG с RGB-подсветкой. Главный и ультраширокоугольный модули имеют разрешение 64 Мп и 13 Мп соответственно. Угол захвата в последнем составляет 125 градусов. Оптическая стабилизация в ASUS ROG Phone III не предусмотрена. Снимать видео можно в 8K UHD при 30 FPS. Также заявлена поддержка видеосъёмки в 4K UHD с частотой до 120 FPS и в FHD с 240 FPS в максимуме. Разрешение фронтальной камеры составило 24 Мп.

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Ёмкость комплектной батареи – 6000 мА*ч. Беспроводная зарядка отсутствует. Восполнить зарядную ёмкость аккумулятора можно проводным путём. Смартфон поддерживает технологии USB Power Delivery 3.0, Qualcomm Quick Charge 3.0 и Quick Charge 4.0. Мощность – 30 Вт.

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Рекомендованная цена ASUS ROG Phone III в России в модификации с 12 ГБ оперативной памяти составила 79 990 рублей. Версия с 16 ГБ ОЗУ стоит на 10 000 рублей дороже. При оформлении предварительного заказа компания дарит в подарок защитное стекло на дисплей, а за написание отзыва на сайте официального магазина или на «Яндекс.Маркет» – наушники ROG Strix Go 2.4. Предложение действует до конца осени.

Напомним, что в Европе стоимость модификаций 12/512 ГБ и 16/512 ГБ составляет 999 евро (89 000 рублей) и 1099 евро (98 000 рублей) соответственно. В Китае базовый вариант оценили в 860 евро (77 000 рублей), а топовый – в 985 евро (88 000 рублей).