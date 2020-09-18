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Слова «Sony», «смартфон» и «оперативность» в одном предложении практически не встречаются. Например, в начале этого года японская компания представила флагман Xperia 1 II в Барселоне, а в России он появился лишь через три месяца. Однако, вчера состоялась мировая премьера Sony Xperia 5 II, и уже он доступен для предварительного заказа в России.

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Новинка будет стоить дешевле, чем в США и Европе. Там компактный флагман оценили в 950 долларов (71 000 рублей) и 900 евро (80 000 рублей соответственно). Цена Sony Xperia 5 II в России составила 69 990 рублей. Это на 5000 рублей дороже в сравнении со стартовой стоимостью Xperia 5 и на 10 000 рублей дешевле, чем Xperia 1 II. Однако, в Соединённых Штатах покупатели получат подарки на сумму 400 долларов (30 000 рублей), тогда как в России за предварительный заказ можно обзавестись лишь полностью беспроводными наушниками Sony WF-XB700 стоимостью 7990 рублей.

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Главной особенностью смартфона является 120-герцовая кинематографическая панель формата Full HD+ диагональю 6,1 дюйма. Также на борту новинки есть 7-нанометровая однокристальная система Snapdragon 865, аккумуляторная батарею ёмкостью 4000 мА*ч с 21-ваттной зарядкой, 8-мегапиксельная фронталка с поддержкой технологии распознавания лиц и основная камера с тремя модулями разрешением по 12 Мп каждый.

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На презентации было объявлено, что Sony Xperia 5 II будет работать из коробки под управлением операционной системы Android 10. Но сразу же после презентации флагмана стало известно, что после старта продаж модель обзаведётся одиннадцатой ревизией «зелёного робота».

Российская версия новинки получила 8 ГБ оперативной памяти, встроенный накопитель вместимостью 128 ГБ и будет доступна только в чёрном и синем цветовых вариантах. Из остального отметим защиту от воды по стандарту IP68, чип NFC и разъём для наушников. С остальными параметрами Sony Xperia 1 II можно ознакомиться по этой ссылке.