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Компания Xiaomi в конце первого квартала 2020 года представила новое поколение линейки Redmi Note. В Индии она сразу же выпустила модели Redmi Note 9 Pro и Pro Max. Стандартное издание появилось спустя более чем через месяц, но зато сразу на международном рынке. Пока что Xiaomi Redmi Note 9 не может похвастаться продажами на уровне с предшественником, но у него есть всё для того, чтобы превзойти показатели модели восьмой серии.

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Модель Redmi Note 9 оценили в 235 долларов (199 евро) или 295 долларов (249 евро) в зависимости от модификации памяти. Стандартная версия предполагает 64 ГБ встроенной памяти и 3 ГБ оперативки, а топовая – в два раза больше постоянной памяти при 4 ГБ ОЗУ. С момента премьеры смартфона прошло менее полугода, но за это время его цена уже несколько раз сильно падала, после чего вновь возвращалась к прежнему уровню.

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В настоящее время купить Xiaomi Redmi Note 9 на AliExpress в конфигурации 3/64 ГБ с NFC можно менее чем за 150 долларов, т.е. примерно на 85 долларов дешевле, чем на старте продаж. Вариант 4/128 ГБ упал в цене на 130 долларов и сейчас стоит относительно скромные 165 долларов. В России официальная стоимость смартфона тоже снизилась. Сейчас в зависимости от модификации приобрести модель можно за 15 990 рублей или 13 990 рублей. Весной каждая версия стоила на 3000 рублей дороже.

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Телефон нового поколения многое взял у своего предшественника. В частности, все камеры. Изменилось лишь значение светосилы оптики во фронтальном модуле – с f/2 до f/2,3. Разрешение – 13 Мп. Основная камера сохранила дуэт 2-мегапиксельных бесполезных сенсоров, ультраширокоугольный модуль на 8 Мп и главный на 48 Мп. Оптической стабилизации изображения новинка не приобрела.

Набор интерфейсов тоже остался без изменений – есть Bluetooth / Wi-Fi 5, выход под наушники и порт USB Type-C. Redmi Note 9 имеет пластиковый каркас со стеклом Gorilla Glass 5 спереди. Диагональ дисплея увеличилась с 6,3 дюйма до 6,53 дюйма. Разрешение – FHD+. Вместо каплевидного выреза компания решила использовать небольшое круглое отверстие, расположившееся в левом верхнем углу лицевой панели.

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С подбородка пропала надпись Redmi, а основная камера сгруппировалась в матрицу 2x2. Сканер отпечатков пальцев остался на тыльной стороне. Существенно увеличилась зарядная ёмкость аккумуляторной батареи – с 4000 мА*ч до 5020 мА*ч, в то время как мощность быстрой зарядки осталась неизменной – 18 Вт.

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Ключевым отличием стала замена процессора Snapdragon 665 на Helio G85. 12-нанометровая однокристальная система от MediaTek тоже работает на частоте 1,8-2,0 ГГц, а за графику отвечает ускоритель Mali-G52 MC2. Если верить бенчмарку AnTuTu, то чип MTK является примерно на 15% мощнее SoC производства Qualcomm.

Xiaomi Redmi Note 9 обладает поддержкой Near Field Communication и работает на прошивке MIUI 11 с операционной системой Android 10. Смартфон точно получит MIUI 12 и Android 11, в то время как свежую версию «зелёного робота» на Redmi Note 8/8T мы не увидим.