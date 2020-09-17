Xiaomi Redmi Note 8 Pro подешевел на 130 долларов – один из популярнейших смартфонов 2020 года по низкой цене
Компания Xiaomi первой в мире представила смартфон, оснащённый 64-мегапиксельной камерой. Им стал Redmi Note 8 Pro, вышедший в конце лета прошлого года. Он ещё не потерял актуальность, хоть уже в продаже есть модели нового поколения. Об этом свидетельствуют продажи в первой половине 2020 года.
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В начале года стоимость Xiaomi Redmi Note 8 Pro опускалась до рекордно низких отметок, но после премьеры моделей девятой серии пошла вверх. Сейчас смартфон вновь немного подешевел, что может заставить пользователей обратить на него внимание.
Устройство предлагается в двух модификациях памяти. Вариант с 64 ГБ хранилища на старте продаж был оценён в 295 долларов (249 евро). За 330 долларов (279 евро) можно было год назад купить версию с накопителем удвоенного объёма. Сейчас на AliExpress цена начальной конфигурации снижена почти на 110 долларов и составляет около 188 долларов в чёрной расцветке. Смартфон в красной, изумрудной и белой цветовых вариациях стоит чуть дороже. Ещё сильнее подешевела модель в топовой комплектации – на 130 долларов. Сейчас за неё просят 200 долларов.
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В России Xiaomi Redmi Note 8 Pro продаётся официально. Цена каждой модификации упала на 4000 рублей. Так, в «Ситилинк» версию с 64 ГБ постоянной памяти можно купить за 15 990 рублей, а вариант с постоянным запоминающим устройством ёмкостью 128 ГБ стоит на 2000 рублей дороже.
Напомним, что Redmi Note 8 Pro оснащён процессором Helio G90T, который выполняется по 12-нанометровой технологии. Чипсет дополнен 6 ГБ оперативной памяти в международной версии смартфона. В Китае также продаётся версия с 8 ГБ ОЗУ. Ёмкость комплектной батареи составляет 4500 мА*ч. Аккумулятор получил поддержку быстрой зарядки проводным путём. Мощность – 18 Вт.
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В смартфоне установлен дисплей диагональю 6,53 дюйма с каплевидным вырезом для 20-мегапиксельной селфи-камеры. В основе лежит матрица IPS формата Full HD+ без поддержки повышенной частоты обновления изображения. Что интересно, в России официально до сих пор компания придаёт лишь одну модель, которая может похвастаться 90-герцовым дисплеем. Это флагман Xiaomi Mi 10 стоимостью 69 990 рублей с завода. В «Регард» его цена сейчас снижена почти на 10 000 рублей.
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Возвращаясь к Xiaomi Redmi Note 8 Pro, нужно отметить основную Quad-камеру, венцом которой является 64-мегапиксельный модуль. Помимо него смартфон получил сразу два сенсора на 2 Мп и 8-мегапиксельный датчик изображения в паре с ультраширокоугольным телеобъективом. Снимать видео можно в 4K UHD.
В завершение добавим, что герой заметки располагает чипом NFC, тыльным биометрическим сенсором и отдельным слотом под карту microSD. Также имеются разъём для наушников, Bluetooth 5 и Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц. Redmi Note 8 Pro является одним из самых продаваемых смартфонов первой половины 2020 года. За шесть месяцев его продажи составили свыше 10 млн единиц. Отметим, что объём реализации всего семейства восьмого поколения в мае нынешнего года превысил отметку 30 млн штук.
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