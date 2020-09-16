Опубликованы первые тесты NVIDIA GeForce RTX 3080: преимущество над GeForce RTX 2080 до 50% и до 30% над GeForce RTX 2080 Ti
Сегодня в Сети появились первые обзоры новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080. Её компания из Калифорнии представила две недели назад вместе с более скромной версией GeForce RTX 3070 и флагманом линейки GeForce RTX 3090.
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На презентации отмечалось, что GeForce RTX 3080 окажется в два раза производительнее по сравнению с GeForce RTX 2080. Если верить тестам ресурса TechPowerUp, двукратное преимущество практически не встречается. Например, в играх с разрешением Full HD новинка в среднем выдаёт около 187 FPS, а модель прошлого поколения – 136 FPS. Разница в 50 FPS сохраняется и в формате Quad HD, а при повышении разрешения до 4K Ultra HD сокращается до 40 FPS. Перевес GeForce RTX 3080 над GeForce RTX 2080 Ti составляет 20-30 FPS.
Потребляет модель нового поколения немало. Если быть точнее, то от 300 Вт до 370 Вт в зависимости от типа нагрузки. В этом плане GeForce RTX 2080 и GeForce RTX 2080 Ti смотрятся куда лучше. Их энергопотребление составляет 220 Вт и 280 Вт соответственно.
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Что любопытно, GeForce RTX 3080 показала себя лучше в паре с процессором Intel Core i9-10900K, чем с AMD Ryzen 9 3900XT. В играх с разрешением Full HD и Quad HD разница в производительности составляла порядка 10%. А вот в формате 4K UHD результаты идентичные.
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Напомним, что компания NVIDIA оценила новинку в 699 долларов. Модель построена на базе 8-нанометрового GPU GA102 с 8704 ядрами CUDA. Количество блоков растеризации – 96. Частота GPU составляет 1440 МГц и 1710 МГц в режиме Boost.
Видеокарта оборудована 10 ГБ видеопамяти с частотой 1188 МГц. Типа VRAM – GDDR6X. Видеопамять соединена с GPU 320-разрядной шиной.
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