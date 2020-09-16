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В начале первого квартала 2020 года компания OnePlus представила новое поколение флагманских смартфонов. Стандартным изданием стала модель OnePlus 8, которая получила топовую начинку, неплохой дисплей с повышенной частотой обновления, тройную камеру и ёмкую аккумуляторную батарею. Цена в Европе составила 699 евро и 799 евро в зависимости от модификации или 830 долларов и 950 долларов соответственно. Сейчас купить топовую конфигурацию можно со скидкой 310 долларов.

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На AliExpress в официальном магазине OnePlus есть несколько предложений на смартфон, но нас интересует вариант с 12 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем объёмом 256 ГБ с доставкой из Китая. Именно он в бирюзовой расцветке корпуса обладает предустановленной европейской прошивкой OxygenOS 10 и адаптером питания с европейской вилкой в комплекте. Цена составляет 640 долларов.

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За эти же деньги вы можете купить американскую версия смартфона с переходником для розетки. Также доступен для покупки американский вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Стоимость составляет 580 долларов. На 30 долларов дешевле обойдётся китайская версия OnePlus 8 с установленной глобальной версией программного обеспечения OxygenOS 10 вместо локального аналога HydrogenOS 10.

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Отметим, что флагман нового поколения имеет чем похвастаться, даже несмотря на урезанные характеристики по сравнению с версией Pro. Он оснащён 90-герцовой панелью Fluid AMOLED с разрешением 1080p. В дисплей интегрирован оптический сенсор для считывания отпечатка пальца. Также заявлена поддержка расширенного динамического диапазона. Диагональ экрана составляет 6,55 дюйма, а прикрывает его стекло Gorilla Glass 5.

Выбранная частота обновления изображения не влияет на автономность смартфона, если не сильно увлекаться играми. За работу без подзарядки отвечает несъёмная аккумуляторная батарея. Её ёмкость в OnePlus 8 составляет 4300 мА*ч. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку проводным способом мощностью 30 Вт.

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В основе смартфона лежит однокристальная система Snapdragon 865 с пиковой частотой 2,84 ГГц. Графикой в процессоре занимается ускоритель Adreno 650. Изделие изготовлено по нормам 7-нанометрового технологического процесса.

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В OnePlus 8 установлена основная камера с разрешением 46 Мп + 16 Мп + 2 Мп без телеобъектива. Угол захвата в ультраширокоугольном модуле составляет 116 градусов. Камера имеет оптическую стабилизацию и может снимать в 4K при 60 FPS. Разрешение фронталки составляет 16 Мп. Она поддерживает Face Unlock.

Флагман остался без защиты от воды и пыли. Тыльная сторона, как и фронтальная, оформлена пятым поколением Gorilla Glass. Смартфон не имеет разъёма для наушников, слота под microSD и не может похвастаться беспроводной зарядкой. Компания уже выпустила OxygenOS 11 Open Beta 1 на базе операционной системы Android 11, поэтому все желающие могут прямо сейчас опробовать все новшества очередной ревизии программного обеспечения. Из остального отметим стереофонические динамики, поддержку Near Field Communication и Wi-Fi 6.