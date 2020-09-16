Актуальная версия MIUI 12 вышла на 27 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO – список и ссылки на загрузку прилагаются
Компания Xiaomi выпустила еженедельное обновление прошивки MIUI 12 более чем для двух с половиной десятков смартфонов. Установить новую версию программного обеспечения можно на 27 моделей. Все ссылки добавлены в таблицу в конце материала.
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Отметим, что мы говорим о китайской версии оболочки, которая нацелена на продвинутых пользователей. Установить её можно для ознакомления с новшествами программного обеспечения. Китайская MIUI 12 не имеет сервисов Google.
Двенадцатая ревизия прошивки от 15 сентября 2020 года стала доступна для девяти смартфонов, которые были анонсированы в нынешнем году, включая модели Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra, выпущенные в честь 10-й годовщины бренда Xiaomi. Все остальные устройства вышли в течение 2019 года.
Нужно отметить, что на протяжении первых двух кварталов компания выпускала MIUI 12 Closed Beta для многих смартфонов двухлетней давности. В середине лета их количество уменьшилось до десяти, а в начале сентября производитель прекратил рассылку еженедельных обновлений на все телефоны 2018 года.
|
№
|
Устройство
|
Версия Android
|
Дата премьеры
|
Загрузить
|
1
|
Redmi Note 10X 5G
|
Android 10
|
Май 2020
|
2
|
Redmi Note 8 Pro
|
Android 10
|
Август 2019
|
3
|
Redmi Note 10X Pro 5G
|
Android 10
|
Май 2020
|
4
|
Xiaomi Mi 9
|
Android 10
|
Февраль 2019
|
5
|
Redmi K30 Ultra
|
Android 10
|
Август 2020
|
6
|
Xiaomi Mi 10 Pro 5G
|
Android 11
|
Февраль 2020
|
7
|
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
|
Android 10
|
Сентябрь 2019
|
8
|
Redmi Note 8
|
Android 10
|
Август 2019
|
9
|
Redmi Note 7
|
Android 10
|
Январь 2019
|
10
|
Redmi Note 7S
|
Android 10
|
Февраль 2019
|
11
|
Xiaomi Mi CC9e
|
Android 10
|
Июль 2019
|
12
|
Xiaomi Mi 9 SE
|
Android 10
|
Февраль 2019
|
13
|
Redmi K30 Pro 5G
|
Android 11
|
Март 2020
|
14
|
Redmi K30 4G
|
Android 10
|
Декабрь 2019
|
15
|
Xiaomi Mi 9 Lite
|
Android 10
|
Июль 2019
|
16
|
Xiaomi Mi 9T Pro
|
Android 10
|
Август 2020
|
17
|
Xiaomi Mi Note 10
|
Android 10
|
Ноябрь 2019
|
18
|
Xiaomi Mi 10 5G
|
Android 11
|
Февраль 2020
|
19
|
Xiaomi Mi CC9
|
Android 10
|
Июль 2019
|
20
|
Xiaomi Mi CC9 Pro
|
Android 10
|
Ноябрь 2019
|
21
|
Xiaomi Mi CC9 Meitu
|
Android 10
|
Июль 2019
|
22
|
Xiaomi Mi CC9 Pro Premium
|
Android 10
|
Ноябрь 2019
|
23
|
Redmi Note 7 Pro
|
Android 10
|
Февраль 2019
|
24
|
Redmi K20 Pro
|
Android 10
|
Май 2019
|
25
|
Xiaomi Mi Note 10 Pro
|
Android 10
|
Ноябрь 2019
|
26
|
POCO X2
|
Android 10
|
Февраль 2020
|
27
|
POCO F2 Pro
|
Android 11
|
Май 2020
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