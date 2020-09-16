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Компания Xiaomi выпустила еженедельное обновление прошивки MIUI 12 более чем для двух с половиной десятков смартфонов. Установить новую версию программного обеспечения можно на 27 моделей. Все ссылки добавлены в таблицу в конце материала.

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Отметим, что мы говорим о китайской версии оболочки, которая нацелена на продвинутых пользователей. Установить её можно для ознакомления с новшествами программного обеспечения. Китайская MIUI 12 не имеет сервисов Google.

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Двенадцатая ревизия прошивки от 15 сентября 2020 года стала доступна для девяти смартфонов, которые были анонсированы в нынешнем году, включая модели Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra, выпущенные в честь 10-й годовщины бренда Xiaomi. Все остальные устройства вышли в течение 2019 года.

Нужно отметить, что на протяжении первых двух кварталов компания выпускала MIUI 12 Closed Beta для многих смартфонов двухлетней давности. В середине лета их количество уменьшилось до десяти, а в начале сентября производитель прекратил рассылку еженедельных обновлений на все телефоны 2018 года.