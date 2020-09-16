Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Актуальная версия MIUI 12 вышла на 27 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO – список и ссылки на загрузку прилагаются

[ ] для раздела Блоги
+
Обвал цен на 1660Ti - уже заметно дешевле 20 т.р.
GTX 1660 - цены тоже идут вниз
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания Xiaomi выпустила еженедельное обновление прошивки MIUI 12 более чем для двух с половиной десятков смартфонов. Установить новую версию программного обеспечения можно на 27 моделей. Все ссылки добавлены в таблицу в конце материала.

реклама

Отметим, что мы говорим о китайской версии оболочки, которая нацелена на продвинутых пользователей. Установить её можно для ознакомления с новшествами программного обеспечения. Китайская MIUI 12 не имеет сервисов Google.

анонсы и реклама
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
Новейшая RTX 4000 - 76тр

Двенадцатая ревизия прошивки от 15 сентября 2020 года стала доступна для девяти смартфонов, которые были анонсированы в нынешнем году, включая модели Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra, выпущенные в честь 10-й годовщины бренда Xiaomi. Все остальные устройства вышли в течение 2019 года.

Нужно отметить, что на протяжении первых двух кварталов компания выпускала MIUI 12 Closed Beta для многих смартфонов двухлетней давности. В середине лета их количество уменьшилось до десяти, а в начале сентября производитель прекратил рассылку еженедельных обновлений на все телефоны 2018 года.
Устройство
Версия Android
Дата премьеры
Загрузить
1
Redmi Note 10X 5G
Android 10
Май 2020
2
Redmi Note 8 Pro
Android 10
Август 2019
3
Redmi Note 10X Pro 5G
Android 10
Май 2020
4
Xiaomi Mi 9
Android 10
Февраль 2019
5
Redmi K30 Ultra
Android 10
Август 2020
6
Xiaomi Mi 10 Pro 5G
Android 11
Февраль 2020
7
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
Android 10
Сентябрь 2019
8
Redmi Note 8
Android 10
Август 2019
9
Redmi Note 7
Android 10
Январь 2019
10
Redmi Note 7S
Android 10
Февраль 2019
11
Xiaomi Mi CC9e
Android 10
Июль 2019
12
Xiaomi Mi 9 SE
Android 10
Февраль 2019
13
Redmi K30 Pro 5G
Android 11
Март 2020
14
Redmi K30 4G
Android 10
Декабрь 2019
15
Xiaomi Mi 9 Lite
Android 10
Июль 2019
16
Xiaomi Mi 9T Pro
Android 10
Август 2020
17
Xiaomi Mi Note 10
Android 10
Ноябрь 2019
18
Xiaomi Mi 10 5G
Android 11
Февраль 2020
19
Xiaomi Mi CC9
Android 10
Июль 2019
20
Xiaomi Mi CC9 Pro
Android 10
Ноябрь 2019
21
Xiaomi Mi CC9 Meitu
Android 10
Июль 2019
22
Xiaomi Mi CC9 Pro Premium
Android 10
Ноябрь 2019
23
Redmi Note 7 Pro
Android 10
Февраль 2019
24
Redmi K20 Pro
Android 10
Май 2019
25
Xiaomi Mi Note 10 Pro
Android 10
Ноябрь 2019
26
POCO X2
Android 10
Февраль 2020
27
POCO F2 Pro
Android 11
Май 2020
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
9
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus XS C
20
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook P5440FA
6
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: сентябрь 2020
20
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11
Обзор и тестирование неттоп-платформы HIPER Ultion A320(AMD)
26
Обзор и тестирование ноутбука ASUS PRO P2540FA
7
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Frostpunk: The Last Autumn
4
Обзор и тестирование процессорной СВО ASUS TUF Gaming LC 240 RGB
9
Обзор и тестирование смартфона Cubot Note 20
8

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6 сентября 2020 21
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
7 сентября 2020 29
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
5 сентября 2020 41
Обзор и тестирование неттоп-платформы HIPER Ultion A320(AMD)
12 сентября 2020 26
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GR (NE6208S020P2-1040G)
7 сентября 2020 35
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2060 Super GP OC (PA-RTX2060 Super GP OC 8G)
4 сентября 2020 56

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

HUAWEI показала финальный список из 66 смартфонов, которые до конца 2020 года получат новую EMUI 11 на Android 11 – сроки выхода глобальных и стабильных прошивок
5
Xiaomi Redmi Note 9 Pro сильно подешевел – Snapdragon 720G, 64-Мп камера, ёмкий аккумулятор и NFC по низкой цене
2
Очень популярный бюджетный флагман Xiaomi 2018 года получил российскую прошивку MIUI 12 Stable
2
Официальные спеки RTX 3070 Ampere - 5888 ядер CUDA, 40TFlops и мощность больше, чем у RTX 2080 Ti по цене всего $500
45
Xiaomi назвала смартфоны, которые получат новую MIUI 12 в рамках третьей и четвёртых волн – Redmi Note 8, Redmi Note 9 Pro и другие – сроки и список телефонов
1
7 смартфонов Xiaomi получили стабильную версию MIUI 12 в России и мире
+
Реальные данные о нагреве GeForce RTX 3080 оказались в сети — температуры флагмана NVIDIA Ampere будут высокими
176
Samsung Galaxy S20 Ultra сильно подешевел в официальной рознице – Exynos 990, 108-Мп камера, 100X приближение и аккумулятор на 5000 мА*ч по низкой цене
1
AMD поделилась изображением видеокарты Radeon RX 6000 — каждый желающий может рассмотреть новинку в игре Fortnite
137
Анонсирован выход масштабного сюжетного дополнения для The Witcher 3 – свадьба Геральта и Йеннифер, а также завершение истории других персонажей
7
Цена Huawei P40 Pro упала на 360 долларов – Kirin 990 5G, 90-Гц дисплей OLED, 50-Мп камера с 5X зумом, NFC и аккумулятор ёмкостью 4200 мА*ч
+
Три бюджетных смартфона Xiaomi 2018-2020-го года получили стабильную глобальную прошивку MIUI 12 на Android 10 – ссылки на закачку
9
Видеокарты AMD Radeon RX 6000 предстали на изображениях — новинки имеют три и два вентилятора соответственно
72
Известный испанский дилер назвал достоверную цену PlayStation 5 – приставка обойдется не дешевле 400 евро
12
NVIDIA GeForce RTX 3080 в разгоне обеспечивают почти 100 MH/s при майнинге Ethereum
23
Разогнанная NVIDIA GeForce RTX 3080 в 1,7 раза производительнее GeForce RTX 2080 Ti и Radeon RX 5700 XT при добыче Эфира (Ethereum)
71
Главный актёр GTA V назвал примерные сроки выпуска GTA 6 и поделился подробностями её создания
4
В ответ на сверхмощную Big Navi от AMD, NVIDIA планирует выпустить видеокарту Titan Ampere – стоимость, позиционирование и технические характеристики
35
Проблемы с браком не позволят Sony выпустить желаемое количество консолей PlayStation 5
30
EVGA оценила свой кабель для видеокарт GeForce RTX 30 в сорок долларов США
24

Популярные статьи

Перешел с Windows 10 LTSB на Windows 10 May 2020 Update и очень пожалел — объясняю почему
135
Из-за чего я решил не обновляться на Ryzen 3600 и остался на старом Ryzen 1600 в 2020 году
209
10 лучших игровых процессоров сентября 2020 года — сравниваем цены и потенциал
23
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
9
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus XS C
20
Топ-5 лучших китайских смартфонов сентября до 100 долларов по версии Gizchina
12
Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia — Inno3D GeForce GTX 1080 Twin X2 и ломаем лимит энергопотребления референсной PCB
3
Разгон комплекта оперативной памяти ADATA XPG SPECTRIX D50 RGB 16 ГБ DDR4-3600 и сравнение с AMD Radeon R7 Performance Series 2 x 8 ГБ DDR4-2666
5

Сейчас обсуждают

Farid Kovalenko
14:21
Что ты несёшь? еще в 2017м продали больше 10 миллионов копий, это только самой игры.С каких пор 10 млн копий считается провалом?
Самая популярная игра 2020 года покидает Steam – Epic Games Store завладела ещё одной большой франшизой
Farid Kovalenko
14:20
Видимо в пещере сидишь, я как человек который почти не юзает стим, и не играл в эту игру, слышал о ней и видел её в стиме не один десяток раз.
Самая популярная игра 2020 года покидает Steam – Epic Games Store завладела ещё одной большой франшизой
Inqizitor
14:19
Я на мерцание текстур забил, думал дрова глючат, а это оказывается до 1.05 фича была такая... Хотя 1.04 вообще неплохой вышел, основные косяки исправили. Игра должна была выходить в состоянии 1.04, а ...
Свежее обновление PC-версии Horizon Zero Dawn исправило ещё несколько ошибок с вылетами игры
Sergei Svinobaklan
14:17
А чего отказываться?)) Ну, Интел, ну и что что конкурент Враг тоже достоин уважения
Ирония судьбы: Лиза Су получила награду имени одного из основателей Intel
Kaztiel
14:17
Во сколько завтра по московскому времени на официальном сайте начнут продавать RTX 3080?
Мошенники начали зарабатывать на видеокартах GeForce RTX 3080 ещё до начала продаж – обнаружен массовый способ обмана покупателей
ibulletproof
14:17
"в чем смысл вообще игры, если пробежать за 1 час в легком режиме?" Посмотреть сюжет, поучаствовать в нём. Почувствовать себя героем выдуманного мира, которому все по плечу. И при этом никаких страда...
Почему я играю только на лёгком уровне сложности
omoikane
14:17
до этого те же 2х8pin было, уже несколько лет так. О чем ты?
Видеокарты AMD Radeon RX 6000 предстали на изображениях — новинки имеют три и два вентилятора соответственно
Experemintator
14:15
Очередной псевдо блогер советы тут решил раздавать. Аб ха ха. Кол за статью.
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020 (страница 2)
omoikane
14:13
судя по фото кстати одна большая испарительная камера с оребрением.
Видеокарты AMD Radeon RX 6000 предстали на изображениях — новинки имеют три и два вентилятора соответственно
Jaster
14:13
Ну так куда спешить то? Время работает на нас.. ) зы. Во, школота пришла с уроков, минуса на интел полетели.. )))
Из-за чего я решил не обновляться на Ryzen 3600 и остался на старом Ryzen 1600 в 2020 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем