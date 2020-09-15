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Компания Huawei в 2021 году может в несколько раз уменьшить объём продаж смартфонов, но пока она представила прошивку EMUI 11 и готовится к анонсу флагманских моделей Mate 40. А тем временем Huawei P40 Pro подешевел сразу на 360 долларов.

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Модель представили в конце первого квартала года нынешнего. В Европе флагман был оценён в 999 евро или 1190 долларов. Сейчас на AliExpress цена смартфона составляет относительно скромные 830 долларов. Правда, это только для европейского рынка. Жители России тоже могут купить Huawei P40 Pro на AliExpress, но на 30 долларов дороже.

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При этом на внутреннем рынке цена упала менее чем на 6000 рублей. Сейчас флагмана можно приобрести за 64 390 рублей в магазине «Ситилинк» вместо 69 990 рублей на старте продаж. Как видите, в России модель оказалась со старта примерно на 215 евро дешевле, чем в странах Старого Света.

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Huawei P40 Pro в конце лета уступил звание лучшего камерофона в мире по версии DxOMark смартфону Xiaomi Mi 10 Ultra, но фотографировать и снимать видео от этого хуже он не стал. Во флагмане китайской компании установлена уникальная основная камера с разрешением 50 Мп. Сенсор оптического формата 1/1,28” имеет пиксели размером 2,44 мкм. Для сравнения, Samsung для своих будущих флагманов представила матрицы с 0,7-мкм пикселями.

На тыльной стороне также нашлось место для 40-мегапиксельного ультраширокоугольного модуля и перископного телеобъектива нового поколения с 12-мегапиксельным разрешением и 5-кратным оптическим зумом без потери качества. Во фронтальной камере установлена матрица на 32 Мп с широкоугольной оптикой. Рядом с ней обосновался сенсор Time-of-Flight для более точного размытия фона при съёмке на селфи-портретов. Заметим, что и тыльная камера, и лицевая могут снимать видео в 4K UHD при 60 FPS, но 8K UHD не поддерживают.

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Аппаратная платформа строится вокруг 7-нанометрового мобильного процессора Kirin 990 5G. Он имеет пиковую частоту 2,86 ГГц, двойной блок NPU для задач искусственного интеллекта и графический контроллер Mali-G76 MP16. Российская версия смартфона, как и европейская, оборудована 8 ГБ оперативной памяти в паре с постоянным запоминающим устройством вместимостью 256 ГБ. В Азии можно найти модификации со 128 ГБ и 512 ГБ энергонезависимой памяти.

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Ёмкость комплектной батареи в Huawei P40 Pro составила 4200 мА*ч. Аккумулятор поддерживает проводную зарядку мощностью 40 Вт и беспроводную мощностью 27 Вт. Также производителем заявлена 27-ваттная реверсивная подзарядка беспроводным способом. Заряжается батарея за 50 минут, при этом за первые полчаса можно восполнить 80% заряда аккумулятора, что радует. Стоит отметить, что частота обновления изображения не влияет на автономность, если вы не играете в игры.

Флагман текущего поколения оснащён 6,58-дюймовой панелью OLED с разрешением 1200 точек по узкой стороне. Плотность пикселей – 440 ppi. Экран обладает интегрированным оптическим сенсором для сканирования отпечатков пальцев и поддерживает HDR10, а максимальная частота обновления составляет 90 Гц.

Завершаем материал программным обеспечением и интерфейсами. В Huawei P40 Pro есть Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, USB-C и NFC. Корпус получил защиту от воды по стандарту IP68. Разъём для наушников отсутствует, как и программное обеспечение Google Mobile Services. Из коробки смартфон работает на Android 10 с EMUI 10.1, но уже компания начала рассылать прошивку EMUI 11 в виде бета-версии.