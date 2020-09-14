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Компания Motorola решила представить конкурента для смартфона Xiaomi Redmi Note 9, хотя уже начали появляться слухи о модели 10-й серии. Новинка называется Moto G9 Play. Её мировая премьера состоялась в конце августа нынешнего года, а сегодня легендарный американский бренд выпустил модель в России.

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Смартфон имеет корпус из пластика со стеклом на лицевой стороне. Габаритные размеры составляют 165,2 х 75,7 х 9,2 мм, а массе – 200 граммов. Корпус защищён от брызг. Спереди установлен дисплей IPS формата HD+. Он имеет размер 6,5 дюйма по диагонали и вырез под 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Плотность точек – 270 пикселей на дюйм.

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Сзади расположилась основная камера, в состав которой входит три датчика изображения. Разрешение главного составляет 48 Мп, а двух других – 2 Мп. 2-мегапиксельные матрицы используются для макросъёмки и размытия заднего фона. Снимать видео Moto G9 Play может в формате Full HD, зато с частотой кадров 60 FPS.

В основу смартфона положена однокристальная система Snapdragon 662 от Qualcomm, которая выполняется по технологии 11-нм. CPU представлен двумя кластерами по четыре ядра Kryo 260 Silver и Gold с частотой 1,8 ГГц и 2,0 ГГц соответственно. За графику в 11-нанометровом мобильном процессоре отвечает ускоритель Adreno 610.

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Чипсет дополнен 4 ГБ оперативной памяти, тогда как вместимость встроенного хранилища составляет 64 ГБ. Заметим, что европейская версия смартфона получила столько же ОЗУ/ПЗУ. Для расширения накопителя предусмотрен гибридный слот под microSD. Ёмкость комплектной батареи составляет 5000 мА*ч. Она поддерживает 20-ваттную зарядку проводным путём.

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Программной основой Moto G9 Play выступает операционная система Android 10. На борту смартфона также нашлось место адаптерам Wi-Fi / Bluetooth, модулю GPS, разъёма USB Type-C и Mini-Jack. Поддержка Near Field Communication (NFC) тоже предусмотрена. Из остального отметим тыльный биометрический сканер, программную надстройку My UX и отдельную клавишу на торце для активации голосового ассистента.

Стоимость новинки составила 12 990 рублей. При этом на старте продаж в магазине «Ситилинк» смартфон в синей расцветке обойдётся на 1000 рублей дешевле, а в зелёной – на 2000 рублей дешевле. Предложение действует до 20 сентября 2020 года. Для сравнения, в Европе цена Moto G9 Play составляет 169 евро или порядка 15 000 рублей.

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В начале заметки мы писали, что новинка американского бренда является конкурентом для Redmi Note 9. Смартфон Xiaomi имеет несколько преимуществ. Главные – Full HD+ дисплей и наличие ультраширокоугольного модуля на 8 Мп в основной камере. При этом он в начальной модификации несёт на борту 3 ГБ оперативной памяти и стоит дороже – 13 990 рублей на момент написания заметки и 16 990 рублей на старте продаж.