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Компания Samsung, несмотря на все проблемы Huawei, уступила последней лидерство на рынке смартфонов в 2020 году. Что занятно, в топ-10 самых продаваемых телефонов при этом входит лишь одна модель южнокорейского технологического гиганта и вообще нет ни одного устройства китайского производителя. Однако, тем не менее лидерами рынка являются именно они. Но это небольшое лирическое отступление, а в заметке текущей поговорим об очередном прайс-кате. Касается это флагманского смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra.

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Любопытно, что он остаётся самым дорогим решением компании в России при цене 129 990 рублей за версию 16/512 ГБ, тогда как флагмана Galaxy Note 20 Ultra оценили в 119 990 рублей в топовой модификации. Но подешевела начальная конфигурация памяти. В ней смартфон предлагает 12 ГБ оперативки и накопитель вместимостью 128 ГБ с возможностью установки карт microSD максимальным объёмом 512 ГБ.

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Samsung Galaxy S20 Ultra оценили в 99 990 рублей. Однако, уже через несколько дней после выхода на рынок стоимость выросла до 109 990 рублей. Возможно, причиной стало падение курса рубля, которое пришлось на старт продаж флагмана южнокорейской компании в России. Сейчас цену официальные ритейлеры снизили. Например, в «Ситилинк» версия 12/128 ГБ обойдётся в 84 990 рублей.

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Если у вас нет особых требований к смартфону, то слабых сторон вы в нём не найдёте. Но на бумаге они всё же имеются. Особенно, если сравнивать с конкурентами. Например, частота обновления изображения 120 Гц работает только с разрешением экрана Full HD+. Если вы выберите Quad HD+, то частота обновления будет снижена до 60 Гц, даже промежуточного значения в 90 Гц нет.

Ещё один недостаток – мобильный процессор Exynos 990. 7-нанометровая система-на-чипе сильно уступает в плане производительности чипсету Snapdragon 865. В AnTuTu смартфон набирает примерно 520 000 баллов. Для сравнения, результат некоторых устройств на Snapdragon 865 составляет 600 000 баллов, а первые модели на Snapdragon 865+ уверенно подбираются к отметке 700 000 очков.

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Samsung Galaxy S20 Ultra получил относительно неплохую камеру. Она имеет разрешение 108 Мп + 48 Мп + 12 Мп + 0,3 Мп. Кратность оптического зума составляет около 4x, а оптико-цифрового – 10x. Но компания продвигала свой смартфон в качестве первого в мире решения со 100-кратным увеличение по отношению к главному модулю. Правда, такой зум во флагмане достигается программно, т.е. деталей на снимке вы не увидите. Снимать видео камера может в 8K UHD при 240 к/сек и в 4K UHD при 60 FPS.

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Разрешение фронтальной камеры составило 40 Мп. Она получила поддержку 4K Ultra HD при 60 FPS. Оптический модуль установлен в круглом отверстии вверху экрана. Заметим, что компания решила отказаться от дополнительной матрицы для анализа глубины, которая используется в топовой модели серии Galaxy S10. Сам дисплей основан на панели Dynamic AMOLED диагональю 6,9 дюйма с поддержкой HDR10+, ультразвуковым сенсором для сканирования отпечатка пальца и стеклом Gorilla Glass 6.

За питание отвечает аккумуляторная батарея на 5000 мА*ч со скромной 15-ваттной беспроводной зарядкой. Также заявлена поддержка 45-ваттной проводной подзарядки USB Power Delivery 3.0. Флагман имеет защиту от воды по стандарту IP68, стереодинамики от AKG и поддерживает режим Samsung DeX. В этом году модель должна будет получить операционную систему Android 11. Сейчас смартфон работает на Android 10 с оболочкой One UI 2.5.