Цены Apple iPhone 11 Pro Max упали в российской рознице – мощный процессор, продвинутая камера и ёмкий аккумулятор со скидкой 24 000 рублей
Завтра, 15 сентября, американская компания Apple проведёт презентацию, на которой может представить устройства нового поколения, но не iPhone 12. Скорее всего, гигант из Купертино ограничится планшетными компьютерами и часами шестой серии. Смартфоны появятся в следующем месяце. Но тем временем магазин «Ситилинк» снижает стоимость флагманов текущего поколения. В частности, iPhone 11 Pro Max, который в топовой модификации памяти подешевел почти на 25 000 рублей.
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Цена версии с 512 ГБ постоянной памяти упала на 24 000 рублей и теперь составляет 107 990 рублей в магазине «Ситилинк». В продвинутой модификации смартфон обладает 256 ГБ хранилища, а стоимость упала со 113 990 рублей до 98 990 рублей (-15 000 рублей). А вот версия с интегрированным накопителем вместимостью 64 ГБ подешевела на относительно скромные 12 000 рублей. Теперь она стоит 87 990 рублей вместо 99 990 рублей.
Флагман пока ещё текущего поколения оборудован фирменной системой-на-чипе Apple A13 Bionic. Чипсет может похвастаться ядрами Lightning и Thunder с частотой 1,8 ГГц и 2,65 ГГц соответственно. «Молний» предусмотрено только две, а ядер «Гром» – в два раза больше. На 8-ядерные CPU американский гигант пока ещё не перешёл, но возможно первый мобильный процессор с октетом ядер появится в серии iPhone 12. Выполняться он будет по 7-нанометровому технологическому процессу. 5-нанометровые изделия ожидаются в 2021 году.
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iPhone 11 Pro Max
|
4 ГБ ОЗУ
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64 ГБ ПЗУ
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87 990 рублей
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iPhone 11 Pro Max
|
4 ГБ ОЗУ
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256 ГБ ПЗУ
|
98 990 рублей
|
iPhone 11 Pro Max
|
4 ГБ ОЗУ
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512 ГБ ПЗУ
|
107 990 рублей
iPhone 11 Pro Max является самым большим смартфоном компании. В нём установлена панель Super Retina XDR диагональю 6,5 дюйма. В ноябре появится 6,7-дюймовая модель. Разрешение составляет 1242 х 2688 точек. Матрица поддерживает все ключевые технологии, включая True-tone. Вверху лицевой стороны есть большая чёлка. Её размер оправдан в отличие от многих смартфонов 2018 года на Android, когда монобровь присутствовала ради галочки.
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Apple использует большой вырез для размещения в нём динамика, сенсоров, объектива фронтальной камеры и компонентов системы Face ID, которая является единственным способом биометрической идентификации ввиду отсутствия сканера отпечатков пальцев. Разрешение фронталки составило 12 Мп.
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Основная камера iPhone 11 Pro Max тоже имеет 12-мегапиксельные датчики. Причём такой же сенсор, как во фронталке, обосновался в ультраширокоугольном модуле. Разрешение стандартной камеры и телеобъектива также составляет по 12 Мп. Кратность зума – 2x. Снимать видео флагман может в 4K UHD при 60 к/сек.
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Подсистема питания представлена встроенной батареей на 15,04 Вт*ч или 3969 мА*ч. Время автономной работы в режиме прослушивания музыки составляет 80 часов. Зарядить аккумулятор можно как беспроводным путём (Qi), так и по проводу через проприетарный разъём Lightning. Мощность проводной подзарядки составляет 18 Вт. Заявлена поддержка технологии USB Power Delivery 2.0.
Под капотом iPhone 11 Pro Max есть Wi-Fi с поддержкой частоты 5,8 ГГц, Bluetooth 5.1, NFC, навигационный модуль GPS и стереофонические динамики. Корпус обладает защитой от воды IP68. От разъёма для наушников американская компания отказалась в 2016 году и возвращать его она не планирует. В завершение добавим, что в ближайшее время смартфон получит стабильную версию операционной системы iOS 14.
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