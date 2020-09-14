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Цены Apple iPhone 11 Pro Max упали в российской рознице – мощный процессор, продвинутая камера и ёмкий аккумулятор со скидкой 24 000 рублей

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Завтра, 15 сентября, американская компания Apple проведёт презентацию, на которой может представить устройства нового поколения, но не iPhone 12. Скорее всего, гигант из Купертино ограничится планшетными компьютерами и часами шестой серии. Смартфоны появятся в следующем месяце. Но тем временем магазин «Ситилинк» снижает стоимость флагманов текущего поколения. В частности, iPhone 11 Pro Max, который в топовой модификации памяти подешевел почти на 25 000 рублей.

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Цена версии с 512 ГБ постоянной памяти упала на 24 000 рублей и теперь составляет 107 990 рублей в магазине «Ситилинк». В продвинутой модификации смартфон обладает 256 ГБ хранилища, а стоимость упала со 113 990 рублей до 98 990 рублей (-15 000 рублей). А вот версия с интегрированным накопителем вместимостью 64 ГБ подешевела на относительно скромные 12 000 рублей. Теперь она стоит 87 990 рублей вместо 99 990 рублей.

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Флагман пока ещё текущего поколения оборудован фирменной системой-на-чипе Apple A13 Bionic. Чипсет может похвастаться ядрами Lightning и Thunder с частотой 1,8 ГГц и 2,65 ГГц соответственно. «Молний» предусмотрено только две, а ядер «Гром» – в два раза больше. На 8-ядерные CPU американский гигант пока ещё не перешёл, но возможно первый мобильный процессор с октетом ядер появится в серии iPhone 12. Выполняться он будет по 7-нанометровому технологическому процессу. 5-нанометровые изделия ожидаются в 2021 году.

iPhone 11 Pro Max
4 ГБ ОЗУ
64 ГБ ПЗУ
87 990 рублей
iPhone 11 Pro Max
4 ГБ ОЗУ
256 ГБ ПЗУ
98 990 рублей
iPhone 11 Pro Max
4 ГБ ОЗУ
512 ГБ ПЗУ
107 990 рублей


iPhone 11 Pro Max является самым большим смартфоном компании. В нём установлена панель Super Retina XDR диагональю 6,5 дюйма. В ноябре появится 6,7-дюймовая модель. Разрешение составляет 1242 х 2688 точек. Матрица поддерживает все ключевые технологии, включая True-tone. Вверху лицевой стороны есть большая чёлка. Её размер оправдан в отличие от многих смартфонов 2018 года на Android, когда монобровь присутствовала ради галочки.

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Apple использует большой вырез для размещения в нём динамика, сенсоров, объектива фронтальной камеры и компонентов системы Face ID, которая является единственным способом биометрической идентификации ввиду отсутствия сканера отпечатков пальцев. Разрешение фронталки составило 12 Мп.

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Основная камера iPhone 11 Pro Max тоже имеет 12-мегапиксельные датчики. Причём такой же сенсор, как во фронталке, обосновался в ультраширокоугольном модуле. Разрешение стандартной камеры и телеобъектива также составляет по 12 Мп. Кратность зума – 2x. Снимать видео флагман может в 4K UHD при 60 к/сек.

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Подсистема питания представлена встроенной батареей на 15,04 Вт*ч или 3969 мА*ч. Время автономной работы в режиме прослушивания музыки составляет 80 часов. Зарядить аккумулятор можно как беспроводным путём (Qi), так и по проводу через проприетарный разъём Lightning. Мощность проводной подзарядки составляет 18 Вт. Заявлена поддержка технологии USB Power Delivery 2.0.

Под капотом iPhone 11 Pro Max есть Wi-Fi с поддержкой частоты 5,8 ГГц, Bluetooth 5.1, NFC, навигационный модуль GPS и стереофонические динамики. Корпус обладает защитой от воды IP68. От разъёма для наушников американская компания отказалась в 2016 году и возвращать его она не планирует. В завершение добавим, что в ближайшее время смартфон получит стабильную версию операционной системы iOS 14.

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