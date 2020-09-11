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Китайская компания OnePlus выпустила новую версию программного обеспечения для всех смартфонов, которые были анонсированы в 2020 году. Таких моделей насчитывается три. Флагманы OnePlus 8 и 8 Pro получили прошивку OxygenOS 11, которая принесла им операционную систему Android 11, а середняк OnePlus Nord обзавёлся OxygenOS 10.5.7 со старой ревизией «зелёного робота».

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Теперь поговорим об этом немного подробнее. OnePlus 8 и версия Pro несут на борту мобильный процессор Snapdragon 865. Каждый флагман получил программное обеспечение OxygenOS 11 Open Beta 1. Установить обновление уже могут все пользователи, поскольку производитель начал распространять открытую бета-версию оболочки.

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В списке обновлений говорится не только об одиннадцатой ревизии операционной системы от Google. Компания также отмечает новый графический интерфейс, переработанный режим Always-on Display, расширенные возможности игрового пространства Game Space, добавление режима Zen Mode. Кроме того, программисты улучшили тёмную тему и обновили программное обеспечение «Галерея».

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Как известно, OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro оснащены одинарной фронтальной камерой разрешением 16 Мп, которая скрывается в небольшом круглом отверстии в левом верхнем углу дисплея. На официальном форуме производитель заявил, что в ближайшем будущем ободок вокруг селфи-камеры обзаведётся утраченной функциональностью. Как отмечается, кольцо вокруг оптического модуля заменит индикатор пропущенных событий и будет светиться при наличии уведомлений. Также оно будет отображать уровень заряда аккумуляторной батареи. Это функции были добавлены ещё в апреле, но с бета-версией Android 11 они перестали работать.

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Напомним, что стандартное издание получило 90-герцовую панель диагональ 6,55 дюйма с разрешением Full HD+, основную камеру с модулями на 48 Мп, 16 Мп и 2 Мп, а также аккумулятор ёмкостью 4300 мА*ч с 30-ваттной зарядкой по проводу. Версия Pro обзавелась 3K-дисплеем с частотой 120 Гц. Разрешение основной камеры составило 48 Мп + 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Ёмкость АКБ выросла до 4510 мА*ч. Также появилась беспроводная зарядка мощностью 30 Вт и защита от воды по стандарту IP68. Из общих параметров отметим стереодинамики, встроенный в дисплей биометрический сенсор, одинаковый набор проводных/беспроводных интерфейсов, 8/12 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ постоянной.

Теперь что касается OnePlus Nord. Модель среднего класса, которая вышла в Европе по цене 399/499 евро в зависимости от модификации, получила программное обеспечение под номером v10.5.7. Разработчик повысил качество съёмки на макрокамеру, улучшил работу системы стабилизации во фронталке при съёмке в 4K Ultra HD с частотой 60 FPS, а также откалибровал дисплей.

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Кроме того, в списке изменений значатся улучшение энергоэффективности смартфона, повышение стабильности работы Bluetooth и исправления по качеству сигнала сотовой сети. Компания отмечает, что обновление OxygenOS 10.5.7 распространяется поэтапно.

Напомним, что OnePlus Nord получил чипсет Snapdragon 765G с поддержкой сотой связи пятого поколения. За графику отвечает Adreno 620, а частота CPU составляет 2,4 ГГц. Сам чип выполняется по технологическому процессу 8-нм. Однокристальная система дополнена 8/12 ГБ оперативной памяти. Подсистема хранения данных представлена накопителем на 128 ГБ в начальной модификации и на 256 ГБ в максимальной. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4115 мА*ч с 30-Вт зарядкой через USB-C.

Главные особенности июльской новинки – камеры. Основная имеет разрешение 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп, а фронтальная – 32 Мп + 8 Мп. Также отметим дисплей Fluid AMOLED с частотой обновления 90 Гц. Его диагональ составляет 6,44 дюйма. Под экраном установлен оптический сканер отпечатков пальцев.