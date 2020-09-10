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Уже через два дня компания Apple проведёт презентацию, но на ней смартфоны показаны не будут. По последним данным, премьера первых новинок запланирована на середину октября, а ещё несколько флагманов появятся в конце осени. Тем временем цена iPhone 11 Pro снижается в России на «сером» рынке.

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Смартфон 2019 года предлагается в трёх модификациях памяти. В начальной он оснащается 64 ГБ ПЗУ. На старте продаж стоимость составила 89 990 рублей. Сейчас iPhone 11 Pro можно купить на 19 000 рублей дешевле, если верить «Яндекс.Маркет». Все предложения на модификацию 4/64 ГБ – тут.

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Ещё сильнее подешевела версия с 256 ГБ постоянной памяти. Её стоимость упала на 22 000 рублей с момента выхода на рынок и сейчас составляет 82 000 рублей. Все предложения на конфигурацию с накопителем на 256 ГБ ждут вас здесь.

Наконец, в топовой модификации Apple iPhone 11 Pro комплектуется встроенным хранилищем вместимостью 512 ГБ. Цена в России на старте продаж составила 121 990 рублей. За год с момента поступления на рынок стоимость упала почти на 26 000 рублей и сейчас за флагман просят около 94 000 рублей. Все предложения – тут.

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Во всех трёх вариантах модель несёт на борту 4 ГБ оперативной памяти. Она помогает работать однокристальной системе Apple A13 Bionic. 7-нанометровый чипсет работает на частоте до 2,65 ГГц и набирает в AnTuTu свыше 460 000 «попугаев». Встроенная аккумуляторная батарея на 11,67 Вт*ч обеспечивает 65 часов прослушивания музыки и заряжается как проводным путём, так и посредством беспроводной подзарядки.

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В iPhone 11 Pro установлен набор из 12-мегапиксельных оптических модулей. Один из них расположился на лицевой стороне в огромном узнаваемом вырезе. Сенсор оптического формата 1/3,6” дополнен оптикой с апертурой f/2,2.

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Идентичный датчик изображения обосновался в ультраширокоугольной камере, только максимальное значение апертуры увеличено до f/2,4. Телеобъектив оборудован матрицей типа 1/3,4” и может похвастаться оптической стабилизацией наряду с 2-кратным масштабированием без потери качества. В главной камере установлен сенсор типа 1/2,55”. Основной модуль тоже получит оптостаб. Обе камеры в смартфоне могут снимать видео в 4K UHD с кадровой частотой 24 FPS / 30 FPS / 60 FPS.

После iPhone 8 компания отказалась от использования сканеров отпечатков пальцев. За скобки нужно вынести лишь iPhone SE 2020, но он является копией iPhone 8. В моделях прошлого поколения в качестве средства биометрической идентификации используется система 3D-распознавания лиц Face ID.

Дисплей iPhone 11 Pro построен на матрице Super Retina XDR, которая обладает диагональю 5,8 дюйма, разрешением Full HD+, поддержкой Dolby Vision, HDR10 и True-tone. Частота кадров составляет скромные 60 Гц. Возможно, 90-герцовые панели появятся в смартфонах нового поколения. Корпус флагмана защищён от воды/пыли по стандарту IP68. На борту есть все ключевые беспроводные интерфейсы. А вот разъём для подключения проводных наушников отсутствует. Но это уже не в новинку, ведь в 2016 году Apple первой отказалась от 3,5-миллиметрового аудиовыхода, после чего Mini-Jack пропал практически из каждого флагмана.