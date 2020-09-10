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14 ноября прошлого года компания Motorola представила смартфон RAZR 2019, который получил сгибаемый дисплей. Модель, исполненная в форма-факторе раскладушки, вчера вечером, 9 сентября, обзавелась преемницей. Новинка называется Motorola RAZR 5G.



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Производитель немного изменил дизайн тыльной и лицевой панелей смартфона, но всё же модель нового поколения почти не отличается внешне от предшественницы. Габариты в разложенном состоянии составили 168,5 х 72,5 х 8 мм, а масса – 190 граммов. Корпус Motorola RAZR 5G имеет защиту от воды. Рамка сделана из алюминия, в то время как внешняя и внутренняя панели оформлены пластиком.

Смартфон сохранил два дисплея. Сгибаемый построен на базе матрицы P-OLED диагональю 6,2 дюйма. Его разрешение составляет 876 х 2142 точки. В дополнительной панели применяется матрица G-OLED, которая обладает диагональю 2,7 дюйма наряду с разрешением 800 х 600 точек. Плотность пикселей в обоих случаях составляет порядка 370 ppi. Отметим, что идентичными экранами оснащён и смартфон 2019 года.

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Вместо мобильного процессора Snapdragon 710 компания используется 7-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 765G с частотой до 2,4 ГГц и графическим контроллером Adreno 620. Объём оперативной памяти вырос на 2 ГБ и составил 8 ГБ, а вместимость встроенного флеш-накопителя увеличилась вдвое – до 256 ГБ. Слот под microSD не появился.

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Ёмкость встроенного аккумулятора тоже выросла. Если у RAZR 2019 она составила 2510 мА*ч, то Motorola RAZR 5G обзавёлся батареей на 2800 мА*ч. Мощность быстрой проводной подзарядки не изменилась – 15 Вт. Набор интерфейсов тот же. Есть адаптеры Bluetooth 5 и Wi-Fi 5. Поддержка стандарта Wi-Fi не заявлена. Также под капотом нашлось место для NFC и GPS. Разъём для наушников отсутствует.

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Поработал производитель над камерами. Модель прошлого поколения имеет сенсор на 16 Мп сзади и 5-мегапиксельную фронталку. Основная камера у Motorola RAZR 5G построена на базе 48-мегапиксельного датчика изображения, может похвастаться оптической стабилизацией и лазерной автофокусировкой. Снимать видеоролики можно в 4K UHD при 30 к/сек. Разрешение фронтальной камеры выросло в четыре раза и составило 20 Мп.

Программной основой выступает операционная система Android 10. Компания отмечает, что внешний 2,7-дюймовый дисплей получил поддержку работы с многими приложениями. В частности, с YouTube, Google Home, Google News, Google Keep, «Сообщения», «Калькулятор» и «Камера». Также для второго экрана заявлена поддержка управления жестами.

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Продажи Motorola RAZR 5G начнутся этой осенью. Уже известно, что купить смартфон можно будет в Китае, Европе и США. Пока что известна стоимость только для американского рынка – 1399 долларов. Доступна новинка будет в расцветках Polished Graphite (чёрная), Liquid Mercury (серебристая) и Blush Gold (золотистая).