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OnePlus 7T сильно подешевел – Snapdragon 855+, качественная камера, 90-Гц дисплей, NFC и аккумулятор ёмкостью 3800 мА*ч по низкой цене

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Китайская компания OnePlus всё ещё не спешит выходить на российский рынок. В прошлом году из пяти смартфонов, включая лимитированное издание McLaren Edition, в продаже появилась лишь одна модель. При этом она вышла с большой задержкой, по завышенной цене и была доступна лишь в одном магазине. OnePlus 7T официально до России не добрался, но зато его можно было купить недорого. Спустя почти год после релиза цена упала ещё сильнее.

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Вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти на «сером» рынке осенью прошлого года можно было купить за 47 000 рублей. Сейчас его цена упала почти на 10 000 рублей и составляет порядка 37 000 рублей. Отметим, что ранее стоимость флагмана 2019 года снижалась до 35 000 рублей, но ненадолго, и продолжительное время на рынке он отсутствовал.

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Версия с 8 ГБ оперативки в паре с накопителем ёмкостью тоже вернулась в продажу. Сейчас за неё просят около 41 000 рублей, хотя летом смартфон можно было купить на 6000 рублей дешевле. При этом стартовая цена в России составила скромные 50 000 рублей. На AliExpress особо сэкономить не получиться. Так, на китайской онлайн-площадке в зависимости от модификации за флагман 2019 года придётся отдать 38 000-40 000 рублей в зависимости от вместимости постоянного запоминающего устройства. Также не стоит забывать о налоге.

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OnePlus 7T постепенно становится редким гостем на рынке, поскольку приближается анонс модели T нового поколения. К слову, ходят слухи, что серия T в этом году не будет представлена версией Pro. Как бы там ни было, даже год спустя модель прошлого поколения остаётся актуальной, а учитывая проблемы и высокие цены семейства OnePlus 8, её можно назвать лучшим решением в ассортименте китайского производителя прямо сейчас.

Смартфон оборудован 7-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 855+, которая даже через год с момента официальной премьеры может справлять с любыми играми и имеет неплохой запас производительности на будущее. Программное обеспечение AnTuTu v8 присуждает флагману порядка 500 000 баллов. В процессоре установлен 8-ядерный CPU с частотой до 2,96 ГГц и графика Adreno 640.

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Вопросами питания занимается аккумуляторная батарея ёмкостью 3800 мА*ч. Она не имеет поддержки беспроводной зарядки. Мощность подзарядки проводным способом составляет 30 Вт. В режиме просмотра видео смартфон может проработать почти 20 часов, а просматривать страницы в браузере можно 13 часов. Эти данные актуальны при выборе частоты обновления экрана 60 Гц. Если повысить её до 90 Гц, время автономной работы снизится на час.

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OnePlus 7T оснащён основной камерой разрешением 48 Мп + 12 Мп + 16 Мп. Она имеет оптостаб и может снимать видео в 4K UHD при 60 к/сек. Причём одно из обновлений программного обеспечения добавило поддержку 4K на 16-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль. Кратность зума в телеобъективе по отношению к стандартной камере составляет 2x. Разрешение фронталки – 16 Мп.

Флагман может похвастаться 6,5-дюймовой панелью Fluid AMOLED формата Full HD+ с поддержкой стандарта HDR10. В каплевидном вырезе обосновалась уже упомянутая селфи-камера. Под дисплеем расположен биометрический сенсор (оптический) для сканирования отпечатков пальцев. Из остального отметим стеклянный корпус и алюминиевой рамкой, NFC, стереодинамики и Android 10 с OxygenOS 10. Скоро программное обеспечение будет обновлено до свежей ревизии.

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