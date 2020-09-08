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Samsung Galaxy M51 с аккумулятором ёмкостью 7000 мА*ч появился в России – Snapdragon 730, 64-Мп камера и NFC по цене 29 990 рублей

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Компания Samsung привезла в Россию один из своих последних смартфонов. Он называется Samsung Galaxy M51. Главная особенность новинки – аккумуляторная батарея, но помимо неё модели есть ещё чем похвастаться.

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Смартфон оборудован дисплеем Super AMOLED, но без встроенного сканера отпечатков пальцев. Дактилоскопический сенсор расположен на правой стороне. Экран имеет диагональ 6,7 дюйма, а разрешение соответствует формату Full HD+. Плотность точек – 385 пикселей на дюйм. Новинка получила матрицу Infinity-O с небольшим островком под 32-мегапиксельную фронтальную камеру.

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Мозгом Samsung Galaxy M51 выступает однокристальная система Snapdragon 730 с частотой до 2,2 ГГц и графическим ядром Adreno 618. 8-нанометровый мобильный процессор дополнен 6 ГБ оперативки, а для хранения личных файлов пользователи получают накопитель вместимостью 128 ГБ, часть которого отводится на операционную систему.

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Как мы уже отмечали, главная фишка новинки – встроенный аккумулятор. Он имеет ёмкость 7000 мА*ч, а быстро восполнить заряд можно за счёт 25-ваттной проводной подзарядки. Мировая премьера смартфона состоялась в последний день лета, но компания до сих пор ничего не рассказала об автономности в разных режимах использования. Отмечается лишь, что пользователь может осуществлять стриминг видео, делиться файлами с друзьями и играть на протяжении целого дня.

Основная камера в Samsung Galaxy M51 имеет разрешение 64 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп. В главном модуле угол захвата составляет 81 градус. Ультраширокоугольная камера получила объектив с углом обзора 123 градуса. Пара 5-мегапиксельных датчиков изображения используется для макросъёмки и размытия фона. Производителем заявлены всевозможные функции на базе искусственного интеллекта и поддержка 4K UHD при 30 к/сек.

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Новинка будет продаваться с Android 10 и One UI 2.0 сразу из коробки. В составе смартфона также нашлось место для всех ключевых проводных и беспроводных интерфейсов, среди которых NFC и Mini-jack. Защита от воды и пыли по стандартам IP не предусмотрена. Пластиковый корпус уже не является необычным, ведь этот материал добрался до линейки Galaxy Note 20 стоимостью от 80 000 рублей.

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Samsung Galaxy M51 оценили в 29 990 рублей. Купить модель можно будет в чёрной и белой расцветках корпуса. С такой ценой конкурировать новинке придётся с Xiaomi Mi Note 10 Lite и Honor 30S и даже Honor 30, стоимость которого по акции падает ниже 30 000 рублей. Также отметим, что сегодня в продаже появился POCO X3 NFC с похожими параметрами, но стоит он примерно вдвое дешевле.

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