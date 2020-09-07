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Китайская компания Huawei на минувших выходных анонсировала смартфон Huawei Y9a, обнародовав его технические параметры. Сегодня производитель также назвал официальную стоимость новинки. Судя по цене и набору технических характеристик модель можно назвать конкурентом для Xiaomi Redmi Note 9.

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Новинка оснащена 6,63 дюймовой IPS LCD матрицей формата Full HD+. Дисплей имеет соотношение сторон 20 к 9, а плотность точек составляет около 400 пикселей на дюйм. У Redmi Note 9 используется практически идентичная панель, но диагональ уменьшена на 0,1 дюйма.

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Главное отличие в дисплее заключается в том, что смартфон Xiaomi имеет вырез для 13-мегапиксельной фронтальной камеры, тогда как у Huawei Y9a селфи-камера установлена на выдвижной площадке, поэтому в экране нет никаких дополнительных отверстий. К слову, её разрешение составляет 16 Мп.

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Герой заметки имеет более скромный мобильный процессор и менее ёмкую аккумуляторную батарею. Так, аппаратная платформа построена на базе 12-нанометровой однокристальной системы, а за питание отвечает АКБ на 4200 мА*ч с 22,5 ваттной зарядкой или на 4300 мА*ч с 40-ваттной зарядкой в зависимости от региона продаж. В Redmi Note 9, напомним, используется более производительная 12-нм SoC Helio G85, а ёмкость встроенного аккумулятора составляет 5020 мА*ч. Но при этом мощность зарядки по проводу равна лишь 18 Вт.

Основная камера у героя заметки лучше как минимум по количеству пикселей в сенсоре – 64 Мп против 48 Мп. Остальные модули такие же, как у Redmi Note 9 – ультраширокоугольный на 8 Мп, вспомогательный на 2 Мп и макро на 2 Мп. Светосила во всех трёх составляет f/2,4. Снимать видео можно в 4K UHD при 30 FPS.

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Huawei Y9a сохранил все ключевые проводные/беспроводные интерфейсы, включая NFC и 3,5-миллиметровый выход для наушников. Габаритные размеры корпуса составили 163,5 х 76,5 х 9 мм, а весит новинка почти 200 граммов. Сканер отпечатков пальцев обосновался сбоку. Один из основных недостатков новинки – отсутствие предустановленных сервисов Google. До сих пор это является проблемой, хоть китайская компания и продолжает развивать фирменный магазин программного обеспечения App Gallery.

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Huawei Y9a поступает в продажу 12 сентября 2020 года с предустановленной операционной системой Android 10 и проприетарным софтом EMUI 10.1. Покупателям модель будет доступна в цветах Space Silver, Sakura Pink и Midnight Black. Новинка предлагается в двух модификациях памяти – с 6/8 ГБ оперативки и накопителем вместимостью 128 ГБ. Пока что известна стоимость только версии с 6 ГБ ОЗУ – 200 евро.

Redmi Note 9

Для сравнения, Redmi Note 9 в России официально поступил в продажу весной в конфигурациях 3/64 ГБ (190 евро) и 4/128 ГБ (210 евро) по рекомендованной цене 16 990 рублей и 18 990 рублей соответственно. На «сером» рынке стоимость уже успела упасть на 50%.